Yatenga : Le gouverneur visite des entreprises de transformation

Ouahigouya, (AIB)-Le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo, a visité, le mercredi 16 octobre 2024, des entreprises de transformation de Ouahigouya, afin de toucher du doigt les réalités locales.

La visite a eu commençé à l’unité de production du groupement Sidlawendé et à la Coopérative de transformation Nerwaya au secteur 1, avant de mettre le cap sur l’unité de transformation Basnéré des groupements Naam au secteur 4 de Ouahigouya.

A chacune des étapes le gouverneur a apprécié les actions menées par ces entreprises de transformation et échangé avec les équipes de production et de gestion.

Issouf Ouédraogo, les a encouragées à persévérer dans cette option et les a rassurées du soutien de l’administration.

La délégation a été émerveillée par les réalisations des entreprises de transformation.

L’unité de transformation Sidlawendé de Bibata Ouédraogo, pionnière de la transformation agroalimentaire à Ouahigouya, met sur le marché des produits certifiés notamment la farine infantile Vitacerea.

L’entreprise excelle également dans la transformation de la patate, de la pomme de terre et du niébé en biscuits et gâteaux qui sont vendu dans les surfaces à Ouahigouya et à l’intérieur du pays.

Mme Ouédraogo arrive à exporter ses produits hors du pays.

Avec des associés, Bibata Ouédraogo, exploite également une coopérative qui fait aussi dans la transformation agroalimentaire.

A travers la visite guidée des réalisations, les hôtes du jour ont découvert les potentialités de la région en matière de transformation de produits locaux.

Le centre Basnéré a retenu également l’attention des visiteurs.

Atelier de mécanique, tissage, saponification et agroalimentaire, les œuvres de Irma Sawadogo dénotent également d’une maîtrise des techniques de production.

L’autorité régionale et les membres de sa délégation ont eu droit aux espaces boutiques de ces organisations où les clients peuvent se ravitailler en produits.

La sortie s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 5e édition du »mois du consommer local », dans la région.

En vue de promouvoir les biens et services entièrement produits dans les Etats membres de l’UEMOA, les ministres en charge du Commerce ont décidé de l’organisation annuelle du mois d’octobre, «Mois du consommer local » dans les Etats membres.

C’est en 2019 que le «mois du Consommer local» a été institué pour promouvoir les petites et moyennes entreprises qui constituent la locomotive du développement économique de l’espace UEMOA.

Ces entreprises contribuent à créer de la richesse mais aussi à créer des emplois pour les femmes et les jeunes.

