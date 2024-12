BURKINA-TUY-NOËL-ENFANTS

Tuy/Arbre de Noël : 250 enfants vulnérables comblés de joie et de cadeaux à Houndé

Houndé, 25 déc. 2024 (AIB) – Deux cent cinquante (250) enfants vulnérables ont été comblés de joie et de cadeaux le mardi 24 décembre 2024 à Houndé, au cours d’un arbre de Noël organisé par la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Tuy.

La direction provinciale de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Tuy, avec l’appui financier de la mine Houndé Gold Operation (HGO), a organisé un arbre de Noël au profit des enfants vulnérables. Pour l’occasion, 250 enfants, dont 32 déplacés internes, ont été comblés de joie et de cadeaux. Les tout-petits ont été ravis par les prestations d’artistes, les histoires drôles et l’arrivée du Père Noël, les bras chargés de présents. Ces moments d’enthousiasme ont égayé la cérémonie et marqué les esprits des enfants.

Selon le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire du Tuy, Brama Traoré, l’objectif de cette activité était de créer un cadre convivial pour égayer ces enfants qui n’ont pas toujours la chance ou la possibilité de fêter Noël comme les autres enfants de leur âge. Il a remercié la mine HGO qui a rendu possible l’organisation de cet événement.

Le directeur provincial a également félicité ses collaborateurs pour leur dynamisme et leur engagement en faveur des couches vulnérables, ce qui a permis de relever le défi de cette activité. Par ailleurs, il s’est fait le porte-parole des enfants, qui ont formulé des doléances auprès des responsables de la mine.

« Les enfants m’ont chargé de vous solliciter afin que vous puissiez leur permettre de célébrer cette fête avec vous chaque année. Aussi, que vous les aidiez avec des frais de scolarité, des kits scolaires et alimentaires, car pour ces enfants, obtenir ces choses relève d’un parcours du combattant pour leurs parents ou tuteurs », a-t-il déclaré.

Pour le directeur général de HGO, Adama Savadogo, ce moment de partage est une occasion de témoigner la solidarité envers toutes les personnes vivant dans des conditions difficiles. « Nous avons souhaité solennellement partager ces moments avec les enfants pour leur donner le sourire et dire aux parents que, malgré les difficultés, une autre vie est possible », a expliqué M. Savadogo.

Le DG s’est par ailleurs engagé à répondre favorablement aux sollicitations des enfants, qu’il juge tout à fait légitimes.

Le président de la délégation spéciale (PDS) communale de Houndé, Souleymane Dianda, a souhaité une bonne célébration de Noël aux enfants. Il s’est également engagé à se joindre à la mine HGO l’année prochaine pour offrir un événement encore plus grandiose, afin d’apporter davantage de sourires à un plus grand nombre d’enfants.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata