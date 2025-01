Thèse de doctorat : Jean Noël Bonkoungou démontre brillamment la corrélation entre inclusion financière et croissance économique

Ouagadougou, 27 janv. 2025 (AIB) – Jean Noël Bonkoungou a décroché, lundi, le grade de docteur en Économie du développement de l’Université Thomas Sankara, grâce à une thèse novatrice qui met en lumière les effets de l’inclusion financière et de la finance technologique sur le développement économique en Afrique de l’Ouest.

Face un jury international de cinq membres, Jean Noël Bonkoungou a brillamment défendu sa thèse sur les interactions entre l’inclusion financière, la finance technologique et la qualité des institutions dans le développement économique et social des pays d’Afrique de l’Ouest.

Selon ses conclusions, l’inclusion financière a un impact positif et significatif sur la croissance économique à long terme. Elle favorise la mobilisation de l’épargne et facilite l’accès aux prêts considérés comme des moteurs essentiels du développement.

Toutefois, Dr Bonkoungou a souligné que les crédits accordés aux entreprises, souvent de court terme, sont majoritairement utilisés pour l’acquisition de biens de consommation, notamment importés. Cela peut engendrer des difficultés de remboursement, créant un « effet boule de neige » pour les emprunteurs.

« Les innovations financières réduisent les inégalités de revenus entre les riches et les pauvres du premier quartile de l’ordre de 6,7 % », a-t-il affirmé, avant d’inviter les gouvernants ouest-africains à investir dans ce domaine.

Cependant, Dr Bonkoungou a prévenu que si la digitalisation de la finance est orientée vers les populations aisées, elle risque d’aggraver les inégalités. À l’inverse, une attention particulière aux populations vulnérables peut contribuer à réduire ces disparités.

Enfin, l’expert a insisté sur l’importance d’institutions financières solides, soutenues par des réglementations claires, une supervision efficace, une bonne gouvernance et des mécanismes de résolution des litiges. Ces éléments, de son avis, renforcent l’inclusion financière et accélèrent le développement économique.

Le jury, qui a jugé le thème actuel et pertinent, a décerné à Dr Jean Noël Bonkoungou la mention très honorable.

