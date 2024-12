Tenkodogo : La délégation spéciale appelle les citoyens au civisme fiscal

Tenkodogo (AIB)-La délégation spéciale de Tenkodogo a appelé le mercredi 18 décembre 2024, les populations à payer leurs impôts pour permettre la construction des infrastructures.

C’était au cours de la toute première journée de recevabilité organisée grâce à l’Agence belge de développement (Enabel).

Le devoir de redevabilité constitue l’un des principes fondamentaux de la mise en œuvre de la décentralisation.

Loin d’être un espace de confrontation entre autorités et populations, c’est un mécanisme démocratique qui rapproche, de manière collaborative, les citoyens et leurs dirigeants.

Institutionnalisée, cette pratique vise à réduire les malversations et les actes de corruption.

C’est dans cette optique, avec l’appui de l’Agence belge de développement (Enabel), que la délégation spéciale de Tenkodogo a organisé cet espace de dialogue sur la reddition des comptes à travers la tenue de la journée de redevabilité.

Cette session publique a permis au Conseil municipal, présidé par Sami Bérenger Pooda et représenté par son premier vice-président Justin Malka, de rendre compte de sa gestion de l’année 2023.

Après la présentation du bilan des réalisations et du fonctionnement du Conseil municipal, qui affiche un taux d’exécution de 98 %.

Sana Koara, représentant d’Enabel, a déclaré : « Enabel fait la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Nous avons apporté un appui technique et financier pour l’organisation de cette journée de redevabilité. »

Pour Idrissa Koudougou, représentant le bureau des commerçants, « c’est la première fois que la délégation spéciale explique aux citoyens le fonctionnement de la commune ».

Augustin Bebané, coordinateur provincial de la veille citoyenne du Boulgou, a ajouté : « Cette journée nous a permis d’apprécier les efforts de nos autorités. Je leur tire mon chapeau. Nous les invitons à se pencher davantage sur les infrastructures marchandes et la sécurité. »

Justin Malka, premier vice-président de la délégation spéciale, a précisé qu’un CEG (Collège d’enseignement général) et un forage ont été réalisés dans le village de Zano, ainsi qu’un CSPS (Centre de santé et de promotion sociale) et un forage à Wamnin.

Il a conclu en lançant un appel : « J’invite la population à payer ses impôts pour nous permettre de réaliser d’autres infrastructures. Bannissez l’incivisme sous toutes ses formes. »

Agence d’information du Burkina (AIB)

SM/ata