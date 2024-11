Système d’information des accidents de la circulation routière:L’ONASER forme des policiers et gendarmes

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) a organisé, les 28 et 29 octobre 2024 à Bobo-Dioulasso, une formation sur le système d’information des accidents de la circulation routière à l’intention des sous-unités de la police et de la gendarmerie chargées des constats.

La collecte des statistiques sur les accidents de la circulation au Burkina Faso sera optimisée. En effet, les sous-unités de la police et de la gendarmerie, responsables de la constatation des accidents de la route, ont bénéficié du 28 au 29 octobre 2024 d’une formation dédiée au système d’information sur les accidents dénommée « bulletin d’analyse des accidents de la circulation (BAAC) ». Organisée par l’ONASER, cette initiative a pour objectif de doter le pays d’une base de données fiables sur les accidents de la circulation routière.

Il s’agit de fournir aux agents les connaissances et outils nécessaires pour s’approprier le formulaire BAAC, de le remplir correctement et de contribuer ainsi à l’opérationnalisation de cette base de données. Selon le directeur des systèmes d’information de l’ONASER, Aboubacar Fofana, plusieurs présentations ont été exposées au cours de ces 48 heures de formation. « D’abord, le cadre institutionnel et réglementaire de la sécurité routière au Burkina Faso a été abordé pour harmoniser les concepts. Ensuite, il y a eu une présentation de l’ONASER, suivie d’un exposé sur l’importance d’une base de données nationale des accidents », a-t-il indiqué.

D’après lui, la formation a inclu également des explications sur le remplissage de la fiche BAAC et sur l’identification des coordonnées géographiques des lieux d’accidents, afin de détecter les zones à forte concentration d’accidents. « La fiche BAAC contient de nombreuses informations telles que la date, l’heure de l’accident, les détails sur les victimes, les circonstances, le sexe et l’âge des victimes, les véhicules impliqués et les dégâts matériels », a ajouté le directeur des systèmes d’information de l’ONASER. Pour lui, cette granularité fine est essentielle pour élaborer des stratégies efficaces de lutte contre l’insécurité routière au Burkina Faso.

Noufou NEBIE

Salimata DIARRA

(Stagiaire)