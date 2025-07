Burkina – Initiative présidentielle – Autosuffisance alimentaire

Diébougou: Des détenus au service de l’autosuffisance alimentaire

Diébougou, 14 juillet 2025 (AIB) – Le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) a visité ce lundi le périmètre aménagé de 4 hectares de la maison d’arrêt et de correction de Diébougou, dans le cadre de sa mission de suivi des aménagements de production agricole dans les casernes et maisons d’arrêt du pays. Cette initiative vise à évaluer la mise en exploitation du site et le fonctionnement des infrastructures réalisées.

Le périmètre aménagé a été financé dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A). Il est doté d’un forage de 5 m³/h équipé d’une pompe immergée alimentée par panneaux solaires, d’un château d’eau de 5 m³, d’un bassin de 50 m³ et d’un surpresseur de 25 m³/h pour l’irrigation du périmètre.

« L’espace est aménagé dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, en vue d’assurer la prise en charge alimentaire des détenus. L’exploitation de ce périmètre nous permet de pratiquer la culture maraîchère. Nous y cultivons principalement de la tomate, du chou et de la laitue », a déclaré l’inspecteur Ousseni Zabré, directeur de la maison d’arrêt et de correction de Diébougou.

D’après lui, la saison précédente a permis la récolte de 36 tonnes de tomates, 18 tonnes de choux et une demi-tonne de laitue.

« Et selon notre réglementation, il existe une clé de répartition des récoltes qu’il faut appliquer. Une partie est destinée à la consommation des détenus et l’autre à la vente sur le marché. Le tiers des récoltes est réservé à la consommation des détenus », a précisé l’inspecteur Zabré.

Il a ajouté que les recettes issues de la vente sont elles aussi réparties : 75 % du montant est versé sur un compte appelé compte pénitentiaire, et 25 % sont alloués aux différents acteurs impliqués dans la production.

« Nous saluons cette initiative des plus hautes autorités, car elle vient renforcer notre capacité de production. Elle améliore également l’entretien des infrastructures et l’alimentation des détenus », a-t-il conclu.

Notons que l’un des objectifs de cette mission de suivi était de recueillir les préoccupations des bénéficiaires afin de formuler des recommandations pour une meilleure utilisation des aménagements.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata