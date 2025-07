SPORT-BFA-INFRASTRUCTRES-STADE-4AOUT-HOMOLOGATION-PRESENTATION

Stade du 4 Août: le ministre des sports présente l’attestation d’homologation au Mogho-Naba

Ouagadougou, 15 juil. 2025 (AIB)-Le Ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda a présenté mardi à Ouagadougou, l’attestation de l’homologation par la Confédération africaine de football (CAF), du stade du 4 août, à Sa Majesté le Mogho-Naba Baogho, a constaté l’AIB sur place au palais royal.

Le ministre en charge des sports Roland Somda, accompagné du président du Comité national olympique et des sports burkinabè Singapinda Jean Yaméogo, du président de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo, a présenté à Sa Majesté le Mogho-Naba Baongho, l’attestation de l’homologation du stade du 4 Août.

Le patron du département en charge des sports explique avoir effectué ce déplacement parce qu’à sa prise de fonction, l’un des défis majeurs à relever était le stade du 4 Août. « Sa Majesté nous a donné ses bénédictions au départ. Nous avons engagé les travaux qui se sont bien déroulés. Nous avons pu surmonter les difficultés pour aujourd’hui, aboutir à la certification du stade du 4 Août par la CAF », a-t-il.

A cet effet, poursuit-il, « nous sommes au terminus de ce long parcours et il était de bon ton que nous revenions ici rendre compte, présenter les résultats à Sa Majesté et demander encore ses bénédictions pour les autres défis qui restent à relever dans le monde sportif ».

Il a ajouté que « nous avons reçu les bénédictions de sa Majesté pour les autres défis qui nous restent à relever parce que c’est un pas de franchi mais le chemin est encore long et nous devons nous mettre en marche avec sa bénédiction pour pouvoir réaliser la mission à nous confié ».

Sa Majesté en retour, a surtout donné des recommandations pour que le ministère puisse prendre des dispositions nécessaires pour l’entretien de l’infrastructure sportive pour laquelle l’Etat burkinabè a investi beaucoup d’argent.

Selon le ministre en charge des sports, « pour nos infrastructures sportives désormais, nous sommes entrain de faire des réformes pour qu’à partir du présent, que l’avenir ne ressemble plus au passé. Il y a du matériel d’entretien qui a été acquis. Nous avons formé le personnel à l’entretien ».

Roland Somda appel « à tout le peuple d’être partie prenante de cet entretien parce que nous voyons tout ce qu’il y a aux alentours du stade. Nous voyons tout le travail qui est entrain d’être fait. Donc c’est d’appeler chaque citoyen au devoir de civisme. La contribution de tous est importante. Ce n’est pas uniquement l’apanage de l’Etat. Il faut que le peuple burkinabè tout entier s’engage ».

Le département en charge des sports a promis organiser une vaste campagne de communication et une vaste sensibilisation.

Le ministre en charge des sports a indiqué que la cérémonie d’ouverture du stade aura lieu le lundi 4 août prochain. C’est le 1er juillet que la CAF a homologué le stade du 4 Août. Les Étalons pourront désormais évoluer dans son antre.

Agence d’information du Burkina

as/ata