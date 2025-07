Burkina-Formation-Agence-Information-Burkina

Conception de visuels et de podcasts : L’AIB outille 30 de ses agents pour mieux répondre aux attentes de ses lecteurs

Ouagadougou, 7 juillet 2025 (AIB)-L’Agence d’information du Burkina (AIB) organise du 7 au 11 juillet 2025 à Ouagadougou, une session formation à l’intention d’une trentaine de journalistes et techniciens du siège et de correspondants en conception de visuels et de podcasts afin de répondre aux attentes de ses abonnés à travers des contenus multimédias attractifs et adaptés.

Selon la Directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé/Millogo, le domaine de la communication est en perpétuelle mutation, notamment le secteur du numérique.

A ce titre, l’agence est amenée à s’adapter à ces changements pour proposer des contenus plus attrayants aux lecteurs et aux auditeurs.

« D’où l’organisation de cette session de formation, en réalisation de visuels et de podcasts afin de mieux répondre auxcattentes de tous ceux qui suivent les informations sur nos plateformes », a affirmé Mme Somé.

A l’entendre, les visuels et les podcasts sont devenus des nouveaux outils qui permettent de toucher un large public, notamment les jeunes.

«A travers cette formation, l’AIB veut être un acteur plus dynamique et proche de ses lecteurs, auditeurs et clients, à travers la qualité des contenus et la maîtrise des outils numériques », a-t-elle souligné.

Vu l’importance des thématiques, la Directrice générale de l’AIB a invité les participants à être assidus pour mieux maitriser les différents aspects qui seront abordés.

Elle a par ailleurs souhaité voir, après la formation, une amélioration des contenus sur les différentes plateformes de l’AIB pour toucher davantage le public et avoir un retour positif des internautes.

Pour le correspondant AIB Banwa, Alidou Ouédraogo la tenue de la session de formation est salutaire d’autant qu’avec l’avènement des réseaux sociaux, les visuels et les podcasts informent mieux les abonnés.

De nos jours, les gens n’aiment pas lire et avec les vidéos et les photos on peut faire mieux passer l’information, a-t-il, soutenu.

Il a émis le vœu qu’au terme de la formation, les correspondants puissent réaliser des photos et vidéos professionnelles captivantes.

« Cette formation va nous permettre de corriger nos lacunes en matière de traitement d’images, car nous le faisions jusque-là de manière informelle », a confié le correspondant AIB de la Kossi, Adama Cissé

M. Cissé a par ailleurs formulé le vœu que la Direction générale puisse doter les correspondants de matériel adapté, notamment un ordinateur portable, un appareil photo et une caméra, pour un meilleur rendement sur le terrain après la formation.

