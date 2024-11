Soutien à la Transition:Les Forces vives de Houndé apportent leur contribution à l’effort de paix

Les Forces vives de la commune de Houndé dans la province du Tuy, à l’appel du cercle de prévention et de médiation des conflits de Houndé, ont fait, le samedi 2 novembre 2024 à Houndé un don de six millions FCFA au Fonds de soutien patriotique (FSP), plus trois motos et un million FCFA de carburant aux forces combattantes.

Le don est composé de six millions F CFA pour le Fonds de soutien patriotique (FSP), trois motocyclettes, et un million F CFA de frais de carburant pour les forces combattantes. La remise a été faite le samedi 2 novembre 2024 à Houndé lors d’une marche-meeting de soutien à la Transition. Le haut-commissaire, après avoir reçu le don, a remercié les forces vives pour ce geste qui servira dans la lutte contre le terrorisme.

« Nous apprécions ce geste à sa juste valeur et demandons à toute la population de continuer les différentes contributions, car nous avons besoin du soutien de Toute et de tous pour remporter la victoire finale », a -t-il déclaré. Il a salué le cercle de prévention et de médiation des conflits de Houndé pour cette initiative et remercié toutes les structures qui se sont organisées pour prendre part à la marche -meeting. Selon le coordonnateur du cercle de prévention et de médiation des conflits de Houndé, Kalifa Bognana, ce don a été initié pour soutenir la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Nous voulons que la population de Houndé soit unie pour soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il laissé entendre.

A l’en croire, ce don est le résultat des efforts conjugués des 15 villages et cinq secteurs de la commune de Houndé. Pour le secrétaire général de la veille citoyenne de la commune de Houndé, Amadou Waigalo, ce sont les acquis de la transition qui ont motivé les populations à sortir une fois de plus pour affirmer leur soutien au Capitaine Ibrahim Traoré.

Le message à travers cette marche-meeting, a indiqué le SG de la veille citoyenne de Houndé, c’est d’appeler la population à la résilience et la cohésion pour accompagner les actions du Capitaine Ibrahim Traoré. Le chargé de mission à la présidence pour le compte de la région des Hauts-Bassins, Omar Traoré, a pour sa part, félicité les forces vives de la commune de Houndé pour leur résilience et leur contribution à l’effort de paix.

Par ailleurs, il les a remerciés pour .cette marche-meeting de soutien aux autorités de la transition suivie de la remise de don. Partis de la gare routière de Houndé, plutôt dans la matinée, des hommes et femmes, issus de différentes couches socio-professionnelles ont sillonné quelques artères de la ville brandissant des drapeaux burkinabè, malien, nigérien et russe pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition.

Babou Eric BAZIE

(AIB/Tuy)