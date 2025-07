BURKINA-SOUROU-ASSAINISSEMENT

Sourou: Une association de femmes veuves assainit le Haut-commissariat

Tougan, 15 juil. 2025 (AIB)- L’association Maya, composée de femmes veuves et de personnes vulnérables a assaini, le jeudi 10 juillet 2025, le cadre du haut-commissariat de la province du Sourou.

L’association Maya, composée de femmes veuves et de personnes vulnérables a officiellement lancé ses activités le jeudi 10 juillet 2025 à Tougan dans le Sourou, à travers un assainissement du domaine du haut-commissariat de la province.

À en croire la présidente de l’association, Oumou Boro, Maya est une nouvelle association qui vise à créer une place dans la société pour les femmes veuves et les personnes vulnérables de la province du Sourou.

« Notre association est composée uniquement de femmes veuves et de personnes vulnérables. Notre but est créer une place dans la société. Comme vous le savez, les femmes veuves sont très marginalisées. À travers ce cadre, nous voulons créer des emplois autour de nous, aider les femmes, les orphelins et les personnes vulnérables à se soutenir moralement et psychologiquement », a dit Oumou Boro.

Elle a indiqué que l’association va poursuivre l’assainissement d’autres services.

« Après le Haut-commissariat, nous irons à l’action sociale. Le jeudi prochain, ce sera au tour du CMA et de la Justice. Dans notre programme, nous prévoyons de faire le tour de tous les services », a-t-elle ajouté.

La présidente de l’association a appelé les bonnes volontés à venir en aide aux femmes veuves et aux personnes vulnérables.

Pour le Haut-commissaire du Sourou, Désiré Badolo, c’est un acte salutaire. M. Badolo a félicité les femmes pour l’initiative et souhaité un retour rapide de la paix dans la province et au Burkina.

Agence d’information du Burkina

