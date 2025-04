Sourou : Salimata Traoré remporte la course cycliste féminine de la 2ᵉ édition du FESTIFCS-T

Tougan, 3 avril 2025 (AIB) – Salimata Traoré a remporté, le jeudi 3 avril à Tougan, la course cycliste féminine de la deuxième édition du Festival Fier de ma Culture San (FESTIFCS-T).

La deuxième édition du Festival Fier de ma Culture San de Tougan (FESTIFCS-T) a débuté le jeudi 3 avril 2025 par une course cycliste féminine.

Au total, 12 femmes ont pris part à cette course cycliste.

Sur un circuit de cinq kilomètres à parcourir deux fois, soit un total de dix kilomètres, c’est Salimata Traoré qui a franchi la ligne d’arrivée en première position.

Elle a exprimé sa joie d’avoir remporté cette compétition.

« Je suis très contente aujourd’hui d’être la première. Je n’ai pas eu assez de temps pour me préparer et j’avais peur. Dieu merci, j’ai pu tenir. Merci aux organisateurs qui nous ont permis de nous tester au vélo une fois de plus », a-t-elle déclaré.

Salimata Traoré a été suivie à l’arrivée par Latifatou Traoré, Clarisse Gomina, Déborah Drabo et Jullipette Zouri.

Placée sous le thème « Brassage culturel au Burkina : défis pour une préservation de l’identité et des pratiques culturelles San », cette édition a pour patron le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo.

Elle est parrainée par l’honorable Daniel Sawadogo et le commandant Karim Souabo, directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL).

Notons que la deuxième édition du festival Fier de ma Culture San, qui a débuté le 3 avril 2025, se poursuit avec plusieurs activités, notamment la lutte traditionnelle, des prestations de troupes de danse et des conférences sur divers thèmes culturels. Elle a pris fin le samedi 5 avril 2025.

