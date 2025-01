Burkina/Sourou-Installation-Directeur-Police

Sourou : Le nouveau directeur provincial de la police nationale appelle à une synergie d’actions

Tougan, le 27 janv. 2025 (AIB)-Le nouveau Directeur provincial de la Police nationale (DPPN) du Sourou, le commissaire principal de police, Adama Hélou Sagnon, a appelé lundi à une synergie d’actions avec toutes les Forces vives pour assurer la paix aux populations.

Le haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a présidé le lundi 27 janvier 2025 la cérémonie d’installation du nouveau Directeur provincial de la Police nationale (DPPN) du Sourou, le commissaire principal de police, Adama Hélou Sagnon.

C’était en présence du représentant du directeur régional de la police nationale de la Boucle du Mouhoun, Abdoul R. Ganam, également directeur provincial de la police nationale du Nayala.

Dans son discours, le nouveau DPPN du Sourou a affirmé son engagement à travailler de concert avec les autres forces de défense et de sécurité.

« Nous mesurons l’ampleur de la tâche que nous prenons comme un défi commun. C’est pourquoi, dès à présent, nous nous engageons avec les autres forces de défense et de sécurité pour qu’ensemble, dans une synergie d’actions, nous apportions ce climat de paix et de sécurité tant attendu par les populations », a-t-il déclaré.

M. Sagnon a également souligné que la recherche de la paix et de la sécurité ne relève plus exclusivement des forces de défense et de sécurité.

« Je voudrais m’appuyer sur la solidarité et la collaboration sincère de l’ensemble des corps constitués de la province du Sourou, car la recherche de la paix et de la sécurité n’est plus uniquement l’apanage des forces de défense et de sécurité. Je salue déjà les initiatives de collaboration et de solidarité existantes, sous l’égide du premier responsable administratif de la province », a-t-il ajouté.

Le directeur sortant, le commissaire principal Éli Sama, a exprimé sa gratitude pour la franche collaboration qui lui a permis d’atteindre les objectifs escomptés. Il a reconnu que tout n’a pas été parfait, mais a salué l’engagement et la discrétion de ses collaborateurs.

« Je vous exhorte à mettre ces qualités au service de M. Sagnon, le directeur provincial entrant, pour lui permettre de réussir sa mission », a-t-il déclaré.

Le haut-commissaire a également loué la bonne collaboration avec le directeur sortant et a souhaité la même dynamique avec le nouveau directeur. Il a précisé que le commissaire principal Éli Sama n’était pas parti sur la pointe des pieds, mais avait été appelé à d’autres missions.

Le commissaire principal Éli Sama est en effet admis à un stage à l’École nationale des régies financières (ENAREF). Son successeur, Adama Hélou Sagnon, précédemment directeur provincial de la police nationale du Sanguié, a été nommé lors du conseil des ministres du 26 décembre 2024.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des autorités coutumières et religieuses, des corps constitués de la province, des représentants des commerçants ainsi que des forces de défense et de sécurité.

