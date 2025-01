Burkina-Sourou

Sourou : Le Haut-Commissaire invite les agents de l’État responsabilisés à rejoindre leurs postes sans délai

Tougan, 6 janv. 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire, Désiré Badolo, a invité ce lundi tous les agents de l’État responsabilisés à des postes et qui n’y résident pas, à les rejoindre sans délai.

La traditionnelle montée des couleurs a été respectée ce lundi 6 janvier à Tougan, dans le Sourou.

Pour ce premier lundi de l’année 2025, après la montée des couleurs accompagnée de l’hymne national, le Haut-Commissaire, Désiré Badolo, a une fois de plus adressé ses meilleurs vœux à toute la population, tout en saluant le travail de tous les acteurs du secteur public et privé, les forces combattantes et tous les partenaires au cours de l’année 2024.

Selon Désiré Badolo, certains agents de l’État, responsabilisés à des postes dans la province, n’y résident pas pour des raisons injustifiées. Il en a profité pour les inviter à rejoindre sans délai leurs postes.

« Aux agents de l’État responsabilisés à des postes au niveau provincial et qui n’y résident pas pour des raisons injustifiées, vous avez intérêt à rejoindre sans délai vos postes respectifs pour ne pas passer à côté de l’histoire », a-t-il lancé.

La cérémonie solennelle de montée des couleurs de ce premier lundi de l’année a eu lieu à la Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Sourou, en présence des chefs de services, des représentants de différentes couches sociales et des forces de défense et de sécurité.

Agence d’information du Burkina

SS/ata