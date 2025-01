Burkina-Ganzourgou-Nouvel-FDS

Le Gouverneur du Plateau Central encourage les forces combattantes à Mogtédo

Mogtédo, (AIB)-Dans la nuit du 31 décembre 2024, le gouverneur de la région du Plateau Central, Madame Sy Assétou Barry/Traoré, s’est rendue à Mogtédo, à 85 km à l’est de Ouagadougou, pour galvaniser les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Ce déplacement visait à saluer leur engagement et leur importante contribution à la sécurité de la région.

En cette nuit symbolique, le gouverneur Sy Assétou Barry/Traoré a initié une sortie pour traduire la volonté des autorités régionales de renforcer la proximité avec les forces combattantes engagées sur le terrain.

Arrivée aux environs de 21h à la brigade de gendarmerie de Mogtédo, Mme Sy Assétou Barry/Traoré et sa délégation ont été chaleureusement accueillies par une forte mobilisation des forces combattantes locales, incluant gendarmes, policiers, militaires, agents des eaux et forêts, et VDP.

S’adressant directement aux forces sur le terrain, le gouverneur leur a fait savoir que la population et les autorités les soutiennent et prient pour eux afin que 2025 marque la fin du terrorisme au Burkina Faso.

« Je suis venue vous remercier et vous transmettre les remerciements du gouvernement pour le travail remarquable que vous avez accompli en 2024. C’est grâce à votre vigilance que les populations peuvent continuer à vaquer à leurs occupations », a-t-elle déclaré.

Elle a également exprimé l’espoir d’une victoire imminente contre le terrorisme. « Nous constatons que sur le terrain, la peur a changé de camp. Avec l’engagement de nos premiers responsables et votre détermination, nous savons que 2025 sera l’année de la victoire totale des Burkinabè sur les forces du mal », a-t-elle ajouté.

Les forces combattantes, par la voix de leurs représentants, ont salué cette visite qu’elles ont jugée réconfortante. Tout en réaffirmant leur engagement, elles ont exprimé des besoins de renforcement en équipements et en moyens roulants pour mieux faire face aux défis sécuritaires.

Après une trentaine de minutes d’échange, le gouverneur et sa délégation ont repris la route de Ziniaré, chef-lieu de la région.

En chemin, une partie de la délégation conduite par le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, a marqué un arrêt dans le village de Kougri. Là, elle a encouragé les agents des eaux et forêts veillant à la sécurisation de la forêt de Wayen.

Agence d’information du Burkina

MS/ata

