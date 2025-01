Burkina-Namentenga-Célébration-Noël

Namentenga : La paroisse de Boulsa célèbre la fête de Noël des enfants pour favoriser l épanouissement des enfants et le vivre ensemble

Boulas 5 janv. 2025 (AIB) La paroisse de Boulsa à limage des autres paroisses du Burkina a célébré la Noël des enfants le dimanche 5 janvier 2025, dans la foi chrétienne pour leur épanouissement et la promotion du vivre ensemble.

La fête de Noël des enfants a été célébrée le dimanche 5 janvier 2025 à la paroisse de Boulsa. Cette journée, ponctuée, par la célébration eucharistique et dun match de football a opposé les protestants et les catholiques dont le but est de promouvoir la cohésion sociale.

« Faciliter la socialisation de lenfant à travers des activités de brassage, leur apprendre les règles de bonne conduite dans la famille, dans la société et les enseignements de léglise catholique constituent, entre autres, les raisons recherchées», a fait savoir la sœur conseillère, Antoinette Sawadogo, à l’issue de la messe.

Retenons qu’avant le 5 les enfants ont mené entre autres, le nettoyage de l’enceinte de la paroisse, des prestations théâtrales, des séances aérobics, lun concours biblique, une évaluation des meilleures crèches, la préparation liturgique.

A propos, Dominique Singbéogo a été le meilleur au niveau de l’évaluation de crèches et le secteur Sainte Faustine fut meilleur au concours biblique.

Après la messe de la matinée célébrée par l’aumônier des enfants, labbé Sosthène Sawadogo, les enfants ont visité les nouveau-nés à la maternité et des enfants hospitalisés et terminé par un repas communautaire et un match de football qui a vu la victoire de l’équipe des protestants par le score de 3 buts à zéro.《 L’objectif est atteint》 à fait savoir un des encadreurs Benjamin Compaoré.

L’élève, Maëlle Mandé de la classe du cours moyen 1ère année de l’école catholique de Boulsa, a souhaité aussi ressembler à Jésus en respectant ses parents et ses enseignants.

Le curé de la paroisse de Boulsa, l’abbé Constant Ouédraogo a remercié les parents et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à l’organisation de la fête de Noël des enfants.

Il a annoncé la semaine de l’enfance missionnaire en fin janvier 2025 tout en souhaitant bonne fête à toutes et à tous.

Agence d’information du Burina

