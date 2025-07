BURKINA-SOUROU-SANTÉ-INSTALLATION-MEDECIN

Sourou : Le nouveau médecin-chef promet de relever les défis liés à la santé.

Tougan, 17 juil. 2025 (AIB)-Le nouveau médecin-chef du Centre médical urbain (MCU), le médecin généraliste, Emmanuel Sankara, a indiqué jeudi, lors de son installation, qu’il travaillera pour offrir des soins de qualité aux patients.

Le Centre de santé et de promotion sociale(CSPS) du secteur 2 de Tougan, couramment appelé CSPS kouroukan est désormais un Centre médical urbain (CMU) est dirigé par le médecin généraliste, Dr Emmanuel Sankara.

Pour l’occasion, Dr Sankara a promis de travailler pour offrir des soins de qualité aux populations du Sourou, lors de son installation, le jeudi 17 juillet 2025 par le premier vice-président de la délégation spéciale communale, Siaka Boro.

« Les agents de santé avec le soutien des partenaires ont toujours œuvré pour offrir des soins de qualité à la population du Sourou, malgré les contraintes rencontrées. Je ne viens pas pour commander, mais pour servir. Je ne viens pas pour imposer mais pour discuter avec vous sur le bon fonctionnement du CMU », a-t-il soutenu.

Et de poursuivre « Je m’engage donc à travailler avec les acteurs, les collègues, les collectivités et les partenaires, dans la transparence, avec rigueur et responsabilité afin d’offrir des soins de qualité à nos populations ».

Le Médecin-chef du District (MCD) de Tougan, Jérôme NIKIEMA a indiqué que cette nomination répond à la volonté des plus hautes autorités du pays qui ont voulu qu’on puisse médicaliser la première ligne.

Le premier vice-président de la délégation spéciale, Siaka Boro a félicité le nouveau médecin chef du CMU de Tougan tout en lui souhaitant un plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Agence d’Information du Burkina

SS/NO/ATA