BURKINA-NANDO-GOUVERNEUR- INSTALLATION

Adama Jean-Yves Béré prend les rênes de la région de Nando

Koudougou, 18 juillet 2025 (AIB) – La salle de conférences du Conseil régional de Nando a servi de cadre à l’installation officielle d’Adama Jean-Yves Béré en tant que nouveau gouverneur de la région. La cérémonie, présidée par le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a rassemblé les corps constitués ainsi que de nombreuses personnalités de la région.

En ouverture de son discours, le ministre Zerbo a tenu à saluer la mémoire du colonel Nestor Ouédraogo, initialement nommé gouverneur de Nando en décembre 2024, mais malheureusement décédé peu après. Une minute de silence a été observée en son honneur, soulignant à la fois l’importance et la fragilité des responsabilités liées à de telles fonctions. Le ministre a également exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation dans la « cité du cavalier rouge ».

Le président de la cérémonie a félicité l’ensemble des gouverneurs ayant précédé M. Béré, saluant leur dévouement et leur contribution aux affaires administratives, sociales et sécuritaires de la région. Il a rappelé l’importance de leurs efforts dans la gestion des défis et la promotion du développement socio-économique de Nando.

S’adressant directement au nouveau gouverneur, le ministre a souligné les attentes placées en lui par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Adama Jean-Yves Béré, administrateur civil de formation, fort d’une solide expérience, hérite d’une région aux « potentialités immenses » et devra aligner son action sur le plan d’action pour la stabilisation et le développement.

Son objectif prioritaire sera de créer un environnement dynamique propice au développement économique et au bien-être des citoyens.

Le ministre Zerbo a ensuite détaillé les missions essentielles du gouverneur, telles que définies par le décret du 14 septembre 2016 portant organisation administrative du territoire.

En tant que dépositaire de l’autorité de l’État, M. Béré aura pour missions de représenter l’État sur l’ensemble du territoire régional, y compris le Chef de l’État, le Chef du gouvernement et chaque ministre ; d’assurer la mise en œuvre des politiques de l’État en matière économique, de planification et d’aménagement du territoire ; de coordonner les activités des services déconcentrés de l’État et des établissements publics dans la région ; de faire respecter les libertés et l’ordre public ; et d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions.

Il devra également coordonner les opérations et mesures de défense civile (hors secret défense). À ces missions s’ajoutent la promotion de la culture de l’excellence et l’efficacité du service public.

Par ailleurs, compte tenu de la position frontalière de Nando avec le Ghana, le gouverneur Béré aura pour mission cruciale de renforcer les relations de bon voisinage et la coopération administrative transfrontalière.

Dans son allocution, le nouveau gouverneur, Adama Jean-Yves Béré, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités pour la confiance placée en lui, ainsi qu’à l’endroit de ses prédécesseurs pour le travail accompli. Il s’est engagé à donner le meilleur de lui-même pour contribuer, modestement mais résolument, au développement de la région de Nando.

Clôturant la cérémonie, le ministre Zerbo a lancé un appel vibrant à toutes les forces vives de la région — autorités administratives, responsables de services déconcentrés, chefs de projets, notabilités coutumières et religieuses, ainsi qu’à l’ensemble de la population — à s’engager sans faille aux côtés du nouveau gouverneur. Il a souligné que les missions du gouverneur sont synonymes d’immenses responsabilités, qui ne peuvent être assumées sans un soutien indéfectible de la communauté.

Le ministre a réaffirmé le soutien constant du gouvernement à M. Béré, avant de conclure par des vœux de succès et de bénédictions pour la région de Nando et l’ensemble du Burkina Faso.

Pour mémoire, M. Béré assumait le rôle de gouverneur par intérim depuis le début de l’année 2025.

Agence d’information du Burkina (AIB)

PB/ata