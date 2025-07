FOOT-BFA-FBF-CAF-SECURITE-STADE

Sécurité dans les stades : une quarantaine de responsables formés par la CAF

Ouagadougou, 18 juil. 2025 (AIB)-Des responsables de sécurité des clubs de Ligue 1 et de la commission sécurité de la Fédération burkinabè de football ont été formés en 72 heures par des experts de la Confédération africaine de football (CAF).

Ils étaient 40 stagiaires étaient à suivre cette session dédiée à la gestion des foules, la prévention des risques et la sécurité des événements sportifs. Grâce à cette initiative, la Fédération burkinabè de Football renforce son engagement pour des compétitions mieux encadrées, dans un climat de sérénité.

« Il n’y a pas de Football de haut niveau sans stades sûrs, sans enceintes sportives bien encadrées et sans dispositif solide pour garantir la tranquillité des joueurs, officiels, journalistes et supporters», a déclaré le président de la FBF, Oumarou Sawadogo.

Il s’est réjoui de disposer désormais de ressources humaines qualifiées au Burkina Faso pour la sécurité des matchs.

Après 72 heures d’échanges et d’apprentissage, le séminaire de formation des responsables sécurité des clubs de Ligue 1 et de la commission sécurité de la FBF a pris fin ce vendredi 18 juillet à Ouagadougou. La formation a été assurée par les experts CAF Babacar Sène et Abdelhafid Fergani.

Agence d’information du Burkina

as/ata