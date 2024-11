Burkina- Sissili- Agriculture-Visite-Guidée

Sissili : Une visite guidée provinciale à Sanga sur la variété de la patate douce à chair orange

Léo, le 21 nov. 2024 (AIB)-L’ONG Helen Keller international à travers le projet « voie vers la résilience et l’autonomisation des femmes » (RESIFA ) a organisé le jeudi 21 novembre 2024 dans le village de Sanga, une localité situé à 10 km de Léo, une visite guidée provinciale d’évaluation variétale participative de la patate douce à chair orange (PDCO), sous la présidence du secrétaire général de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo.

Selon les organisateurs, l’ONG Helen Keller international (HKI) avec l’appui de ses partenaires a promu la patate douce à chair orange (PDCO) dans 100 villages de la province de la Sissili, dans la région du Centre-Ouest.

L’introduction de nouvelles variétés, en collaboration avec l’INERA et les communautés locales vise à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des ménages tout en luttant contre les carences en vitamine A.

Cette visite commentée dirigée par l’assistant de suivi- évaluation de Helen Keller international, Ali Yonli vise à évaluer les rendements par variété promue et de partager les expériences, en vue de recueillir les contributions et suggestions des acteurs locaux.

Les différents intervenants à savoir ceux du représentant de la santé, de l’agriculture en passant par la fermière leader villageoise, ont tour à tour entretenu les autorités locales, les bénéficiaires directs et les leaders communautaires sur l’importance de la consommation et de la production de la PDCO en lien avec la nutrition, d’une part et de la sécurité alimentaire des ménages d’autre part et les différentes étapes de production.

À l’occasion, le coordonnateur du projet RESIFA, Issaka Savalé a témoigné sa gratitude et sa joie de voir cette activité se réaliser.

Savalé a indiqué que le projet RESIFA ou Kana Kolou en nuni qui couvre la période 2022 à 2025 fait suite à un autre projet dénommé « Projet de promotion de l’agriculture vivrière améliorée et de la PDCO » connu sous le vocable PAV-PDCO/ yazurawadiou mis en œuvre de 2019 à 2022.

L’objectif assigné à ses deux projets vise à améliorer la productivité et les revenus des ménages et rendre autonomes et résilientes les femmes, à travers le renforcement économique grâce à la mise en place des Associations villageoises d’épargne et de crédits ( AVEC ) a- t-il relevé.

Il a par ailleurs souligné que l’implication des maris à travers l’implantation des écoles a contribué à la réussite de toutes les activités.

Les participants présents à la visite guidée ont également eu droit à une présentation des résultats sur le site à travers le respect des itinéraires techniques et le rendement de la part de la fermière leader villageoise de Sanga,Alizeta Nignan.

Le rendement des variétés promues sous réserve de respecter les paquets technologiques est passé de 5,45 tonnes de 2022 à 2023 à l’hectare à 10,18 tonnes pour la présente campagne de 2024-2025.

Il ressort des échanges que sur les différentes variétés expérimentées dans les parcelles, la variété Bagré est la plus performante.

Le Secrétaire général (SG) de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo a félicité les organisateurs pour le travail abattu.

« Les différents témoignages nous rassure quant à la consolidation des acquis du projet » a-t- il évoqué.

De l’avis de M. Baowindsida, les différents mets démontrent à souhait que les femmes connaissent l’importance de la PDCO.

Le SG a en outre invité les membres du comité de suivi a travaillé chacun dans sa zone d’activité à la pérennisation des acquis du projet au grand bonheur de tous.

Une séance de démonstration culinaire et de dégustation des mets à base de la PDCO a mis fin à cette visite guidée provinciale.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA