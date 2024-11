Burkina-Sourou-ONG-Don-Enfants

Sourou: Une ONG organise des activités sportives et culturelles au profit des enfants affectés par la crise sécuritaire

Tougan, le 24 nov. 2024(AIB) – L’ONG Terre des hommes (Tdh)-Lausane section Sourou, à travers son projet « RESPECT » a organisé du 23 au 24 novembre 2024, des activités sportives et culturelles à Tougan, au profit des enfants et jeunes affectés par la crise sécuritaire, dans province du Sourou de la région de la Boucle du Mouhoun.

Le projet dénommé « RESPECT » vise à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et surtout l’épanouissement des enfants et jeunes affectés par la crise à travers le sport et la culture.

C’est dans cette perspective que la ville de Tougan a vibré durant deux jours au rythme de plusieurs activités telles que la lutte traditionnelle, les jeux récréatifs et les prestations d’artistes.

Cet événement placé sous la présidence du préfet et président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tougan, Ouigou Tiendrébeogo a connu la participation de plusieurs couches sociales et des ONG sœurs.

« Nous sommes à 100% de réussite au regard de l’affluence que nous avons observé à Tougan pendant ces deux jours de manifestations. Nous sommes très heureux », a déclaré le chargé de mission du projet « RESPECT », Herman Yelemou, lors de la cérémonie de clôture des activités.

Le PDS de Tougan, Ouigou Tiendrébeogo a félicité les organisateurs pour la réussite de l’activité tout en se réjouissant de la mission noble de l’ONG Terre des hommes Lausane au Burkina Faso et en particulier dans la province du Sourou.

M.Tiendrébeogo a également souhaité que ces genres de manifestations se perpétuent au bonheur des enfants et jeunes.

Pour l’occasion, les meilleurs lutteurs dans deux catégories chez les filles et chez les garçons ont été récompensés avec des sacs de riz, des cartons de spaghetti, des boules de savons et autres gadgets.

Agence d’information du Burkina

