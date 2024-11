Burkina-Sissili- Célébration- Journée

Sissili : L’ONG Action éducation célèbre en différé la journée mondiale de l’enfance

Léo, 27 nov. 2024(AIB)- L’ONG Action éducation, à travers son projet «Investir dans l’éducation et la protection de la petite enfance (IEPPE), en collaboration avec le ministère en charge de l’Education a célébré en différé le mercredi 27 novembre 2024 à Léo, la journée mondiale de l’enfance. C’était sous la présidence du haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia.

La célébration de la journée mondiale de l’enfance sous le thème : « protéger les droits de l’enfant: un engagement de tous pour un avenir meilleur », s’est tenue le mercredi 27 novembre 2024 à Léo.

Selon les organisateurs, ladite journée est célébrée le 20 novembre de chaque année, pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant dans le monde entier.

Le directeur provincial en charge de l’éducation préscolaire primaire, Soungalo Traoré a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit des premiers responsables de l’ONG Aide et Action, à travers son projet IEPPE pour le choix porté sur la province de la Sissili, pour célébrer la journée mondiale de l’enfance.

À l’instar des autres provinces, la province de la Sissili connaît un faible taux de préscolarisation a- t- il évoqué.

Pour lui, cette situation s’explique par le fait que la communauté méconnaît l’importance des Centre d’éducation et d’éveil préscolaire (CEEP) pour l’épanouissement des enfants.

Traoré a également indiqué que la présence des tous petits dans les circuits d’apprentissage préscolaire permet aux parents et aux mères de vaquer librement à leurs occupations et de mener des activités génératrices de revenus (AGR).

De son avis, l’accompagnement du projet IEPPE en faveur des CEEP de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Léo facilitera la transition entre le préscolaire et le primaire et améliora le taux d’accès et de maintien à l’école primaire.

Il a rassuré l’ONG Action éducation et l’ensemble des partenaires de son entière disponibilité et de celle des acteurs à œuvrer pour la réussite du projet dans la CEB de Léo.

Pour la coordinatrice du projet IEPPE, représentant la directrice pays de l’ONG Aide et action Burkina, Florence Fanjarinoro, la journée représente un cadre important de réflexions sur les responsabilités collectives envers les enfants et à garantir leurs droits fondamentaux.

Le haut- commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a invité l’ensemble des acteurs à agir pour garantir à chaque enfant un avenir où il pourra grandir en toute sécurité, s’épanouir et contribuer au développement de la société.

M. Sia a remercié l’ONG Action éducation et ses partenaires pour toutes ses actions en faveur de la promotion des droits de l’enfant.

Les trois CEEP ont été gratifiés de fournitures scolaires par le projet IEPPE. Aussi, cinq écoles primaires de la CEB de Léo ont reçu chacune, un globe terrestre et une carte géographique.

La journée mondiale de l’enfance a été couplée à celle internationale de la langue maternelle marquée par une montée des couleurs au CEBNF de Léo, en présence des autorités locales, des corps constitués et des acteurs du système éducatif.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA