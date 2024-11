SITHO 2024 : le Premier ministre se réjouit de la tenue de la 14e édition

Ouagadougou, 28 nov. 2024 (AIB) – Le Premier ministre burkinabè, représenté par le ministre d’État en charge de la Fonction publique, Bassolma Bazié, a exprimé jeudi sa joie pour la tenue effective de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), dans un contexte de crise.

« C’est une fierté pour le Burkina Faso, malgré les défis sécuritaires, de continuer de dérouler ses grandes manifestations culturelles, dont le Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) », a déclaré, au nom du chef du gouvernement, le ministre d’État en charge de la Fonction publique, Bassolma Bazié.

Pour lui, la tenue de la 14e édition du SITHO est une preuve supplémentaire que le Burkina Faso reste debout et résolument engagé à garantir les conditions nécessaires à son développement.

Le ministre d’État a saisi l’occasion pour rendre hommage à l’ensemble des forces combattantes engagées dans la lutte contre l’insécurité et dans la protection des sites touristiques.

Bassolma Bazié s’exprimait le jeudi 28 novembre 2024 à Ouagadougou, lors de l’ouverture de la 14e édition du SITHO, prévue du 28 novembre au 1er décembre 2024 dans la capitale burkinabè.

Placé sous le thème : « Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle », cet événement a connu la participation des Républiques sœurs du Mali et du Niger, pays invités spéciaux.

Pour le ministre Bazié, en alliant tourisme et valorisation des identités culturelles, le SITHO 2024 a le mérite de proposer à chaque citoyen des produits touristiques dans lesquels il se reconnaît.

« Ce salon doit être un cadre de rencontres d’affaires, de découverte de nos réalités, de brassage culturel, mais aussi de réjouissance pour traduire notre résilience malgré l’adversité », a affirmé le ministre d’État.

À l’en croire, le tourisme permet à l’homme de se construire, de renforcer la cohésion sociale entre citoyens et communautés, en ce sens qu’il lui offre l’opportunité de méditer et d’entrer en contact avec d’autres hommes et d’autres milieux.

Pour le ministre d’État en charge du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, le SITHO 2024 constitue un cadre pour revaloriser davantage les potentiels touristiques et démontrer que l’espace AES, et en particulier le Burkina Faso, reste une destination incontournable.

Il a saisi l’occasion pour inviter les Burkinabè à promouvoir le tourisme interne, tout en étant les premiers visiteurs de leur patrimoine touristique et culturel.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata