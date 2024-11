L’ABNORM s’assure de la qualité des instruments de mesure utilisés pour les soins médicaux dans le cadre du mois d’engagement citoyen

L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) a organisé une opération de contrôle des instruments de mesure utilisés par les structures de santé.

C’était du 21 au vendredi 25 octobre 2024, dans les locaux de la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM) du Ministère chargé de la santé.

Cette activité recommandée par la première session extraordinaire du Conseil d’Administration l’ABNORM, tenue du 7 au 10 octobre 2024 à Ziniaré, s’inscrivait dans le cadre de la participation de l’ABNORM aux journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Il s’est agi concrètement de réaliser une campagne d’étalonnage des instruments de mesure utilisés dans les centres de santé à titre gracieux.

En effet, la fiabilité des instruments de mesure utilisés dans le domaine de la santé a un impact majeur sur la qualité des soins administrés aux patients.

Un diagnostic médical basé sur le résultat d’un instrument de mesure est fortement tributaire de la qualité de cet instrument.

L’utilisation d’un instrument biomédical non fiable est inefficace dans le meilleur des cas et aggrave le mal et donc est dangereux pour les patients dans le pire des cas.

Cette opération d’étalonnage a concerné les balances plus précisément les pèses personnes, les tensiomètres, les thermomètres et les micropipettes. Au terme des 5 jours de l’opération de contrôle, 237 instruments de mesures ont été réceptionnés par les techniciens. Il s’agit de 89 balances (pèses personnes), de 22 tensiomètres mécaniques, de 106 thermomètres et de 20 micropipettes.

Cette activité de contrôle des instruments de mesure dans le domaine de la santé a connu un engouement au-delà des attentes.

Plusieurs structures de santé conviées à transmettre leurs équipements pour le contrôle métrologique ont répondu à l’appel de l’ABNORM.

Ce qui dénote du besoin réel d’étalonnage du matériel biomédical afin de garantir une prise en charge adéquate des patients.

Ladite opération menée du 21 au 25 octobre 2024 à Ouagadougou a été également une occasion pour certaines structures de santé de connaitre les missions de l’ABNORM en termes de contrôle d’instruments de mesures. Elle s’inscrit désormais dans une série de contrôles des instruments de mesure dans le domaine de la santé sur toute l’étendue du territoire.

Une vaste campagne de contrôle des instruments est prévue en 2025 et va concerner les centres de santé de plusieurs villes du pays, en collaboration avec les services compétents du ministère de la santé.

