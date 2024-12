Sahel :Parmi les faits marquants de novembre, le ravitaillement de Arbinda et Gorgadji, gouverneur

Dori, 4 déc. 2024 (AIB)- Le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel, Fabien Rodolphe Sorgho, a indiqué hier mardi que le ravitaillement des villes de Dori, Arbinda et Gorgadji ont été les événements marquant du mois de novembre 2024.

Selon le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Fabien Rodolphe Sorgho, au cours du mois de novembre de l’année 2024 le ravitaillement de certaines villes de sa région et la commémoration du 64e anniversaire de la création des Forces armées nationales, ont été les faits marquants.

Le premier responsable de la région s’exprimait hier mardi 3 décembre 2024 à Dori à l’issue de la montée des couleurs nationales.

Selon lui, cette fête de l’armée nationale a été ponctuée par un cross populaire civilo-milimaire, une cérémonie de prise d’armes, une collecte de sang, un don de vivres et de matériels de nettoyage.

Il a saisi l’occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’ensemble des forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui veillent sur la sécurité et l’intégrité du territoire burkinabé.

A ces événements s’ajoutent l’organisation des journées communales des commautés par la mairie, du 21 au 24 novembre 2024 et la nomination du gouverneur attaché de défense près de la mission permanente auprès des nations unies.

Aussi, la direction régionale des sports et loisirs du Sahel a organisé la rentrée sportive, couplée à un tournoi inter-service, remporté par l’équipe de la gendarmerie a-t-il ajouté.

Les corps constitués de la région du Sahel sacrifient chaque mois, la cérémonie de montée des couleurs nationales. Pour décembre, c’est la direction régionale de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique (DRESFPT) qui a accueilli les forces vives.

La prochaine séance se déroulera à la direction régionale de l’environnement en janvier 2025.

Agence d’information du Burkina

AMM/YOS/ata.