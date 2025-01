Burkina/Banwa-Production-

Province des Banwa : Didier Macaire Coulibaly alias Mako produit 18 tonnes de coton et plus de 400 sacs de maïs

Solenzo, 29 déc. (AIB) – L’un des meilleurs producteurs de la province des Banwa Didier Macaire Coulibaly alias Mako, a récolté plus de 400 sacs de 100 kg de maïs à la campagne agricole 2024, a constaté l’AIB.

Décoré le 11 décembre dernier à Dédougou, Didier Macaire Coulibaly alias Mako, grand producteur agricole de la province des Banwa, a reçu ce samedi 28 décembre dans la soirée, la visite de l’AIB dans son champ d’un hectare d’oignons.

Le sourire aux lèvres, il a cité les différentes spéculations qu’il a produit cette année. Selon ses dires, il a emblavé sur une superficie de 30 hectares du maïs, du coton, du sorgho, du soja et bien d’autres cultures de rente. Il a ainsi récolté 18 tonnes de coton et 400 sacs de 100kg de maïs malgré les inondations.

Didier Macaire Coulibaly alias Mako comptait mieux faire si le bas-fonds était aménagé : « vraiment si le bas-fonds était aménagé et aussi on pouvait avoir beaucoup d’engrais au service de l’agriculture, j’allais dépasser cette production. Je dépense un million et demi dans l’achat de l’engrais chaque année chez les commerçants car au service de l’agriculture on ne gagne qu’une tonne ou une demie tonne, ce qui ne peut rien faire pour nous ».

Après la vente du coton, Didier Macaire Coulibaly alias Mako dit attendre un bénéfice de 2 millions de francs et la vente d’une partie du maïs pourrait lui rapporter 4 millions de francs mais selon ses explications, la location de la main d’œuvre, la réparation de son vieux tracteur et les besoins de la famille, l’empêchent de faire d’autres réalisations avec son argent.

« Si j’avais eu un tracteur neuf et de l’engrais au prix fixé par le gouvernement, chaque année je pourrais faire beaucoup de choses car les gens qui travaillent dans mon champ dépassent 40 personnes » : a-t-il ajouté.

C’est au vu de ses efforts que le service de l’agriculture lui a proposé pour la décoration qui s’est tenue le 11 décembre à Dédougou dans le rang des médailles spécifiques avec agrafe agriculture.

« Avec cette décoration, je pense que je vais redoubler d’efforts et aller à une production de 1000 sacs de maïs chaque année. Si mes 30 hectares étaient aménagés, je pouvais faire 5 à 10 hectares d’oignons et le reste dans le maïs ou le riz pendant la saison sèche en attendant la saison des pluies » : a conclu Didier Macaire Coulibaly alias Mako.

Agence d’information du Burkina