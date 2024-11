Plan d’action pour la stabilisation et le développement des Cascades:Un taux de réalisation physique de 50,78% à mi-parcours

Le Cadre régional de dialogue (CRD) des Cascades a tenu le mardi 6 août 2024 à Banfora, sa 2e session de l’année en cours. Cette rencontre a été consacrée à la revue régionale annuelle 2024 de la politique nationale de développement.

A la date du 30 juin 2024, le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) de la région des Cascades, instrument d’opérationnalisation de la Politique nationale de développement (PND), a enregistré un taux d’exécution physique de 50,78% des activités et 39, 17% pour le volet financier. C’est chiffres ont été donnés lors de la 2e session de l’année du Cadre régional de Dialogue (CRD) des Cascades qui s’est tenue le mardi 6 aout 2024 à Banfora. L’activité a été présidée par le gouverneur des Cascades, Florent Badabouè Bazié.

Il a félicité les différents acteurs et partenaires pour les activités réalisés malgré les conditions de travail difficiles liés à l’insécurité. A ses yeux, il y a des motifs de satisfaction au regard des résultats engrangés. Il a alors appelé tous les acteurs à rester mobilisés, engagés et maintenir le cap pour un taux de réalisation plus satisfaisant en fin d’année. Selon le Directeur régional de l’économie et de la planification des Cascades, Abdoulaye Ki, les acteurs de développement de la région ont mené des actions qui ont permis d’avoir un taux d’exécution physique global satisfaisant.

« 50,78% sont un taux très satisfaisant parce que nous sommes à mi-parcours et l’espoir est permis qu’en fin d’année nous pussions avoir un taux meilleur » s’est réjoui Abdoulaye Ki. Selon le rapport de performance à mi-parcours, sur une prévision totale de 140 activités à réaliser, les différents acteurs ont pu entièrement réaliser 46 activités, partiellement 46 autres, et 48 n’ont pas encore été entamées. Ce qui représente le taux de réalisation physique de 50,78%. Sur une prévision initiale de 29,7 milliards de FCFA, de 11,6 milliards de FCFA a été mobilisé pour les activités à réaliser soit un taux de réalisation financière de 39, 17%.

Il est à noter que le rapport de performance fait ressortir l’état d’exécution des activités des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l’Etat, des projets et programmes de développement, des organisations non gouvernementales (ONG) et les associations de développement au 30 juin 2024. Quant à l’état de mis en œuvre à mi-parcours du PA-SD, il est apprécié à travers 4 piliers. Il s’agit de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance, et œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale.

Jean Paul YEKPAYE

(AIB/Comoé)