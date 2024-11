Formation professionnelle à Sindou:20 femmes PDI reçoivent des kits de teinture

« L’Association Grâce divine Faso danfani plus » (AGDFD plus), avec l’accompagnement du Fonds d’appui à la Formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), a offert le mercredi 7 août 2024 des kits complets de métiers à tisser et de teinture à 20 femmes déplacées internes après leur formation à Sindou. La cérémonie de remise des kits a été présidée par le Haut-Commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo.

C’est dans le souci de promouvoir le Faso danfani tout en permettant aux femmes et jeunes filles en situation de vulnérabilité de se prendre en charge que l’Association grâce divine Faso danfani plus (AGDFD plus) a doté 20 femmes déplacés internes dans la Léraba en kits complets de métiers à tisser et de teinture.

La remise du matériel a eu lieu en marge de la clôture d’une formation de ces femmes en tissage et en teinture. Une formation qui a été assurée par l’association, en collaboration avec la direction provinciale en charge de l’action humanitaire de la Léraba, du 18 juillet au 7 août 2024.

La formation et la remise des kits ont été possibles grâce à l’appui financier du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA). Tout en saluant l’initiative, le Haut-Commissaire, Mahamadi Congo, qui a président cette cérémonie de clôture, a réitéré ses encouragements à l’endroit de l’AGDFD plus et aux bénéficiaires. La présidente de « l’AGDFD Plus », Gnissira Bado, a lancé un appel de soutien aux bonnes volontés pour ces PDI.

Le directeur provincial en charge de l’action humanitaire de la Léraba, Ousmane Ouédraogo, a souhaité aux bénéficiaires l’usage réel des kits qu’elles viennent de recevoir. Aussi, il les a encouragé à s’adresser au Fonds d’Appui aux Activités rémunératrices des Femmes (FAARF) pour booster leurs projets. Quant au chef d’antenne régionale des Cascades du FAFPA, Guidalo Tingueri, il a exprimé la disponibilité de sa structure à accompagner la population dans la formation professionnelle. « Ces bénéficiaires seront suivies et soutenues pour la suite de la formation qu’elles ont reçue » a-t-il promis.

Massadiami KARAMA

AIB/Léraba