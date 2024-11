Houndé Gold Operation:Le comité des femmes va en guerre contre les cancers féminins

Le comité des femmes de Hondé Gold Operation (HGO) a lancé sa campagne de dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus, le lundi 21 octobre 2024 à Houndé, dans la province du Tuy, région des Hauts-Bassins. Prévue pour quatre jours, du 21 au 24 octobre prochain, cette campagne entend toucher environ 400 femmes de la commune de Houndé.

La mine Houndé Gold Operation (HGO), filiale de Endeavour mining, à travers son comité des femmes, réaffirme son engagement pour le bien-être de la femme. Pour la 3e année consécutive à l’occasion du mois d’Octobre Rose, les femmes de la mine d’or se sont lancées dans la guerre contre le cancer de sein et du col de l’utérus en ce mois d’octobre 2024. Elles ont à cet effet organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage de ces maladies à visage féminin du 21 au 24 octobre 2024 à Houndé. Pendant les quatre jours, l’accent sera mis sur le dépistage précoce et le suivi médical régulier des femmes, à en croire la présidente du comité des femmes de HGO, Mounana Valérie Rolande Tiama. Ainsi, a-t-elle poursuivi, les femmes de la commune seront sensibilisées et dépistées sur les cancers féminins pour identifier les cas positifs afin de les référer aux formations sanitaires pour une prise en charge efficace. « Plus précisément, une campagne de sensibilisation sera organisée dans les villages environnants de la mine et au lycée provincial de Houndé au profit des scolaires. Nous allons terminer avec une marche sportive pour marquer notre engagement à barrer la route au cancer du sein et du col de l’utérus à Houndé », a détaillé Mme Tiama le programme de la campagne. La marche sportive, a fait savoir la présidente du comité des femmes de la mine, sera ponctuée de messages et de mobilisation sur les cancers féminins à l’endroit de tout le personnel de HGO. A la fin de la campagne, Mme Tiama et ses sœurs entendent offrir de façon gracieuse le dépistage le cancer du sein et du col de l’utérus au maximum de femmes de la commune de Houndé. Pour ce faire, la présidente du comité des femmes de HGO, a invité à une mobilisation pour la réussite de la campagne. « Nous souhaitons une mobilisation massive des femmes pour le dépistage précoce des cancers pour faciliter une prise en charge rapide. Lorsque le dépistage est précoce, le taux de mortalité dû aux cancers féminins est minimisé. Et notre objectif c’est de réduire le taux de mortalité pour cause de cancer du sein et de col de l’utérus », a soutenu Mounana Valérie Rolande Tiama. Environ 400 femmes et lycéennes, selon Mme Tiama, seront sensibilisées et dépistées à cette période de la campagne.

Environ 400 femmes et lycéennes, selon Mme Tiama, seront sensibilisées et dépistées à cette période de la campagne. Depuis 1985, a rappelé le directeur des ressources humaines de la mine d’or de Houndé, Bourahima Moné, représentant le directeur général de la mine à la cérémonie de lancement, le monde entier organise une campagne chaque mois d’octobre contre le cancer de sein et du col de l’utérus. Cet évènement est symbolisé par le ruban rose d’où l’appellation mois d’Octobre Rose. C’est pour sacrifier à cette traditionnelle lutte que la mine accompagne le comité des femmes, selon le représentant du DG, avec les moyens nécessaires pour cette campagne depuis trois ans. Cette année, aux dires de M. Moné, c’est avec une enveloppe de deux millions F CFA allouée pourlsa réussite de cette campagne. « Cette initiative est portée par les femmes de la mine, et la direction les accompagne avec les moyens nécessaires afin de leur permettre de toucher le maximum de femmes avec l’aide des structures sanitaires », a fait savoir Bourahima Moné. A en croire le médecin-chef du district de Houndé, Dr Issouf Ouédraogo, le cancer du sein peut guérir lorsqu’il est dépisté à temps. Et pendant cette campagne initiée par les femmes de la mine de Houndé, le personnel soignant est impliqué pour la sensibilisation, notamment l’autopalpation des seins, le dépistage. Les appareils et les consommables, a rassuré Dr Ouédraogo, ont été mis à la disposition des agents de santé par la mine pour mener à bien cette campagne.

