Burkina-Passoré-Promotion-Patriotisme

Passoré/Montée des couleurs : Le Haut-commissaire invite les corps constitués à s’acquitter de leurs obligations fiscales

Yako, 7 mars 2025(AIB)- La cérémonie de montée des couleurs s’est tenue le lundi 7 avril 2025 à la Direction provinciale des eaux et forêts (DPEF) du Passoré. Pour l’occasion, le haut-commissaire de la province, Daouda Sangaré a invité les corps constitués de la province à s’acquitter de leurs obligations fiscales avec patriotisme.

Les corps constitués du Passoré se sont déportés le lundi 7 avril 2025 dans la cour de la Direction provinciale des eaux et forêts pour marquer son adhésion au principe du respect des valeurs fondamentales de la république.

Il s’est agi de la montée des couleurs qui se tient chaque premier lundi du mois sur toute l’étendue du territoire national.

Le Directeur provincial des Eaux et Forêts (DPEF) du Passoré, Drissa Bancé a bien accueilli l’initiative et en a profité pour présenter la direction, les actions menées et les missions des agents des eaux et forêts.

M. Bancé a fait comprendre que la DPEF est la nouvelle appellation de la Direction provinciale de l’environnement grâce au nouvel organigramme du ministère de l’Environnement.

Dans ses explications, il a ajouté que la DPEF du Passoré compte 9 services départementaux et chaque village abrite un poste forestier.

Pour lui, les agents des eaux et forêts jouent, entre autres, un rôle d’agent de développement rural, car selon lui, ils mobilisent des recettes pour l’État.

Le haut-commissaire a remercié les corps constitués pour leur contribution à la réussite de la célébration tournante des couleurs nationales, dans les différents services tout en invitant chacun à veiller à ce que l’ordre et la discipline règnent dans leur milieu de vie et de travail.

En rappel, les responsables administratifs du Passoré prennent part ce mercredi 9 avril 2025, à une journée exemplarité fiscale initiée par l’autorité provinciale, dans le cadre de la 1re édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne 2025.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA