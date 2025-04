BURKINA-LERABA-SERVICE-POPULATION-PASSATION

Léraba : Des directeurs provinciaux en charge des Eaux et forêts et de l’Environnement installés dans leurs fonctions

Sindou, 08 avril 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a installé, le mardi 08 avril 2025 à Sindou, les directeurs provinciaux en charge des Eaux et forêts, Arouna Sandwidi et de l’Environnement, Ousmana Ouédraogo, dans leurs nouvelles fonctions.

Nommés en conseil des ministres du 05 et du 19 mars 2025, le directeur provincial des Eaux et forêts, Arouna Sandwidi et de l’Environnement, Ousmana Ouédraogo, ont été installés le mardi 08 avril 2025 à Sindou, dans leurs nouvelles fonctions par le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

Il est important de mentionner que la formalité de cette réinstallation s’explique par le changement qui vient d’être effectué dans ces deux directions relevant du même ministère.

En exprimant leurs reconnaissances à l’endroit des plus hautes autorités du pays qui ont toujours gardé leur confiance en eux, les deux Directeurs provinciaux (DP), ont promis de travailler en synergie d’action pour une gestion cohérente et efficace de l’environnement à l’échelle provincial.

Le directeur régional des Eaux et forêts des Cascades, le lieutenant-colonel Issouf Traoré comme la directrice régionale en charge de l’Environnement des Cascades, Dabiré née Wandaogo Alizata, ont insisté sur la synergie d’action dont ces DP nouvellement installés ont fait cas, mais aussi sur la bonne relation entre eux et leurs collaborateurs au sein de leurs services respectifs.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, leur a demandés d’être ouverts et disponible pour leurs personnels.

Il les a félicités et les a conseillés de communiquer avec eux et faire preuve d’écoute dans le but d’un bon fonctionnement des différents services.

La première autorité de la province a invité également les différents agents à faire preuve de loyauté envers leurs premiers responsable et de les accompagner dans l’exercice de leurs différents services respectifs.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz