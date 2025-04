Burkina-Sissili-Promotion-Cohésion

Sissili : Le Haut- commissaire invite ses concitoyens à contribuer à l’édification du Burkina

Léo, 8 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a invité le lundi 7 avril 2025, lors de la montée des couleurs, ses concitoyens à contribuer à l’édification du pays.

Cette activité de montée des couleurs qui s’inscrit dans le cadre de la 1re phase de la deuxième des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a eu lieu le lundi 7 avril 2025 au Haut- commissariat de Léo.

Cette cérémonie a été placée sous la présidence du premier responsable de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia la cérémonie a réuni l’ensemble des corps constitués et des forces vives.

Le Haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a invité ses concitoyens à être actifs et responsables prêts à contribuer chacun à sa manière à l’édification de notre pays.

De l’avis de M. Sia, cette première phase des JEPPC nous invite les Burkinabè à aller plus loin en approfondissant leurs efforts pour pérenniser les actions entreprises.

« Nous devons intensifier nos actions, encourager la participation de tous les citoyens et valoriser l’effort collectif dans la construction de notre avenir commun », a- t- il indiqué.

Le Haut- commissaire a salué l’implication de tous les acteurs qui ont pris part aux différentes activités menées au cours de cette première phase des JEPPC.

Tewindé Isaac Sia a cité, entre autres, les activités de nettoyage des espaces publics, les manifestations culturelles et les échanges autour du patrimoine commun.

L’occasion a été pour l’ensemble des participants de manifester leur engagement patriotique et citoyen, à travers le drapeau national et la collecte de 135.925 FCFA pour le Fonds de soutien patriotique.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA