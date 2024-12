Ouagadougou/Noël: L’Eglise AD Bon Berger de Kilwin lance un appel à la paix et à la cohésion sociale

Ouagadougou, 25 décembre 2024 (AIB) – À l’occasion de la célébration de Noël, l’Église des Assemblées de Dieu (AD), Bon Berger de Kilwin, a marqué la nuit du 24 décembre par un message poignant appelant à la paix, à la cohésion sociale et à l’amour fraternel. Dans une ambiance empreinte de spiritualité, les fidèles ont commémoré la naissance de Jésus-Christ par des prières, des chants et des exhortations, tout en adressant des vœux de paix pour un Burkina Faso uni et prospère.

Le pasteur principal de l’église, GOA Abraham, a rappelé le véritable sens de Noël : « C’est la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus, une fête que nous devons célébrer avec un cœur reconnaissant. » Il a insisté sur la nécessité de donner une dimension spirituelle à cette fête, exhortant les fidèles à prier pour les autorités, le président Ibrahim Traoré, les forces de défense et de sécurité, ainsi que pour les personnes déplacées internes.

Soulignant que Noël est un moment propice pour partager et manifester l’amour, le pasteur a encouragé chacun à venir en aide aux plus démunis. « Œuvrons pour la cohésion sociale afin que notre pays atteigne la paix absolue. Je souhaite que les déplacés puissent retrouver leurs foyers et que nous vivions tous dans une joie perpétuelle », a-t-il ajouté.

Sankara Fidel, membre du comité de l’église, a également insisté sur l’importance de l’amour comme fondement de la paix. Il a exhorté la population burkinabè à s’inspirer de l’exemple de Dieu, citant Jean 3:16 : « L’amour dans la société nous aidera à bâtir une paix durable. » Il a appelé chacun à éviter les divisions et à cultiver l’harmonie sociale.

De son côté, Ouédraogo Moïse, président de la jeunesse de l’église, a exprimé des vœux de paix tout en soulignant l’importance d’un environnement sécurisé. « Pendant la prière, certaines personnes étaient à l’extérieur pour assurer notre sécurité. Si nous avons la paix, cela ne sera plus nécessaire. Nous pourrons prier et vivre ensemble en toute sérénité », a-t-il déclaré.

Dans une ambiance de ferveur et de solidarité, les fidèles de l’Église AD Bon Berger de Kilwin ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour un Burkina Faso pacifique et uni. Ils restent convaincus que la foi, l’amour et la prière sont des leviers essentiels pour relever les défis sociétaux actuels.

En cette fête de Noël, le message universel d’amour et de paix prend une résonance particulière dans le contexte burkinabè, où la quête de stabilité demeure une priorité. L’Église AD Bon Berger de Kilwin appelle ainsi l’ensemble de la population à porter ce flambeau pour construire un avenir meilleur.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

OS/ATA