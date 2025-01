BURKINA-NAHOURI-SPORT

Nahouri/Cross de cohésion : « Le port du casque doit être un exemple de civisme et patriotisme », commandant

Pô, (AIB)-Le commandant de la place d’armes de Pô, le commandant Williams Baguéra, a invité, le jeudi 30 janvier 2025, lors d’un cross populaire dénommé « cross de cohésion », les populations de Pô à faire du port du casque un exemple de civisme et de patriotisme afin d’accompagner la dynamique enclenchée par le gouvernement.

Organisé chaque dernier mercredi du mois dans la garnison de Pô, ce premier cross de l’année 2025 porté par la police nationale, s’est tenu le jeudi 30 janvier 2025 à Pô.

L’activité présidée par le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, vise à raffermir les liens de fraternité et briser les barrières entre populations civiles et forces de défense et de sécurité de la garnison de Pô.

A l’issue de la séance, le commandant de la place d’armes de Pô, le commandant Williams Baguéra, a invité les populations à faire du port du casque un exemple de civisme et patriotisme afin d’accompagner la dynamique enclenché par le gouvernement.

Parties de la place Némaro de Pô, autorités provinciales conduites par le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, populations et forces de défense et de sécurité de la garnison, ont parcouru les artères de la ville de Pô dans une bonne ambiance avant de se retrouver au point de départ pour une séance d’aérobic.

Le haut-commissaire a salué la forte mobilisation des populations autour de ce cross.

M. Kinda a souhaité que cette année 2025 soit une année de retour des personnes déplacées internes dans leurs localités et de renforcement des liens de fraternité.

Pour ce premier cross de l’année de 2025, c’est la police nationale qui a porté l’activité.

Le prochain rendez-vous prévu le 26 février sera portée par l’Académie militaire Gorges Namoano (AMGN).

