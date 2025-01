BURKINA-MOUHOUN-GENDARMERIE-INSTALLATION

Mouhoun/5e légion de gendarmerie : Le Lieutenant-Colonel Hamado Kafando prend les commandes

Dédougou, (AIB)-Le chef d’état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le Colonel Issa Yaguibou, a installé, le mardi 07 janvier 2024 à Dédougou, lofficier de gendarmerie, le Lieutenant-colonel Hamado Kafando, dans ses fonctions de commandant de la 5e légion de gendarmerie à Dédougou. C’était en présence des corps constitués de la région de la Boucle du Mouhoun.

Lofficier de gendarmerie, le Lieutenant-colonel Hamado Kafando, a reçu le commandement de la 5e légion de gendarmerie, des mains de Chef d’état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le Colonel Issa Yaguibou, le mardi 07 janvier 2024 à Dédougou, en remplacement du Lieutenant-colonel Bapan Niangao, qui a y a passé deux ans.

Il a été nommé par décret présidentiel le 25 novembre 2024 portant organisation du territoire national en régions militaires avec pour objectif de donner plus d’efficacité au commandement en le rapprochant le plus possible des hommes pour un meilleur maillage du territoire national.

La cérémonie intervient dans un contexte de relance de reconquête du territoire national caractérisée par des opérations de grandes envergures de reconquête.

Avec l’installation du commandant de la 5e légion, le Lieutenant-Colonel Hamado Kafando entend contribuer à la quête de la sécurité des personnes et des biens dans la région de la Boucle du Mouhoun et partant du pays entier.

C’est pourquoi, il a souligné qu’il devra continuer à travailler dans le renforcement de la cohésion au sein de ses hommes afin de relever les défis futurs.

« Conscient des défis considérables auxquels cette région est confrontée, je m’engage à poursuivre avec ambition et détermination les chantiers engagés pour l’atteinte des objectifs fixés à cette institution en plaçant mon commandement sous le signe de la continuité et du renforcement des acquis », a dit le Lieutenant-Colonel Kafando.

Il a expliqué que depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à une crise terroriste ce qui amène les populations à se battre de leur côté ainsi que les forces combattantes.

« Il ne s’agit pas pour nous actuellement de réinventer la roue. Il s’agit de renforcer les actions qui sont déjà entreprises sur le terrain pour que nos populations retrouvent la paix et la sécurité dantan. Pour cela, en collaboration avec toutes les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, il faudra mener des actions dans la mesure de notre possibilité pour que notre zone de responsabilité puisse être viable », a-t-il expliqué.

A l’ensemble des hommes et femmes qui animent la 5e légion de gendarmerie, le commandant les a invités à toujours redoubler d’efforts et de vigilance et toujours travailler en collaboration avec les autres forces combattantes.

« Nous sommes dans une guerre et ce nest pas en solitaire que nous pouvons la gagner. C’est main dans la main que nous pourrons venir à bout de cette hydre terroriste qui nous endeuille depuis des années », a-t-il précisé.

Le Lieutenant-Colonel Hamado Kafando a également exhorté le personnel de la 54e légion de continuer à servir la patrie avec discipline, honneur et dévouement sous le regard attentif et exigeant de leurs chefs.

« En opération, vous montrerez aux anciens qui nous ont précédés et aux jeunes avides de nous joindre les plus belles vertus militaires, d’audace et de courage, les plus nobles valeurs d’altruisme, d’ efficience et de courage », a conseillé le commandant.

Il a rendu un hommage mérité à son prédécesseur pour le travail abattu à la tête de la légion dont il a été son premier commandant.

Le Lieutenant-Colonel Hamado Kafando a déjà servi à Dédougou comme commandant du groupement de gendarmerie de 2018 à 2020.

Avant sa nomination, il commandait le groupement départemental de Bobo Dioulasso.

Officier de l’ Ordre de l’ Etalon, le commandant de la 5e légion de gendarmerie, a été décoré de la médaille d’honneur militaire.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo