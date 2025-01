Burkina-Yatenga-Meeting- Soutien-AES

Meeting de soutien à l’AES : la veille citoyenne du Nord mobilisée autour des idéaux de l’espace communautaire

Ouahigouya, 28 jan. 2025 (AIB)-La section régionale du Nord de la Coordination nationale de la veille citoyenne a organisé mardi à la place de la Nation de la cité de Naaba Kango, un meeting pour commémorer la date anniversaire de sortie des pays de l’Alliance des Etats du Sahel de la CEDEAO, a constaté un journaliste de l’AIB.

Placée sous la présidence du Gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa, cette manifestation a connu la participation des autorités administratives, coutumières, religieuses et une forte mobilisation des populations sorties nombreuse pour vivre l’évènement historique marquant le retrait définitif du Burkina, du Niger et du Mali de la CEDEAO.

Devant une foule acquise à la cause de l’AES, les intervenants au cours du meeting ont félicité et encouragé les trois chefs d’Etat pour leur vision commune. Ils ont appelé les populations à la mobilisation permanente et à rester résilientes.

