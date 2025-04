Burkina-Presse-Hommage

Médias : Hommage à James Dabiré, ancien directeur de l’AIB

Ouagadougou, 10 av. 2025 (AIB) – A l’occasion du 25e anniversaire du décès de James Dabiré, ancien directeur de l’Agence d’information du Burkina (AIB), un hommage lui est rendu.

9 avril 2000 – 9 avril 2025. Cela fait 25 ans que le journaliste James Dabiré a cessé d’écrire ses dépêches. Directeur de l’AIB de 1997 à 2000, James est né en 1956 à Koper, dans la province du loba.

Son cursus scolaire débute, de 1964 à 1969, à Puis où il fréquente le petit séminaire de Nasso (Juvénat Saint Vincent de Paul) où il obtient le Brevet d’études du premier cycle (BEPC).

De 1975 à 1977, il a fréquenté le lycée municipal de Bobo-Dioulasso d’où il sort avec le baccalauréat. Les études supérieures, James les poursuivra, de 1980 à 1981, à l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Bordeaux ll (France) où il obtiendra le DUT en journalisme.

Il obtient aussi une licence en journalisme à l’Institut des sciences de l’information et de la communication de l’université de Bordeaux (ISIC). Dans le même institut, il décroche une maîtrise.

M. Dabiré clôt son cursus par un DEA en journalisme toujours à l’université de Bordeaux Il.

De retour au Burkina Faso, James Dabiré a servi en qualité de journaliste-reporter à l’AIB de 1984 à 1987. Chemin faisant, les qualités professionnelles lui ont permis d’occuper le poste de Rédacteur en chef de l’organe de presse de 1987 à 1997.

Il sera nommé directeur de l’AIB en 1997 et occupe le poste jusqu’à son décès. Sous sa direction, l’AIB opère des innovations en vue de l’entrée dans le 3e millénaire et de l’adaptation aux Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Convaincu de la nécessité d’une organisation efficiente des journalistes, James a activement milité dans l’Association des journalistes du Burkina (AJB). A cet égard, il a été secrétaire général de cette organisation professionnelle.

II fut aussi membre du Cercle des journalistes pour l’environnement et du réseau des journalistes pour les problèmes de population. Dabiré était père de deux enfants (un garçon et une fille).

