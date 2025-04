Burkina-Kourittenga-Montée-Couleurs

Kourittenga/Montée des couleurs : La Société d’exploitation des phosphates du Burkina accueille l’activité

Kourittenga, 09 avril 2025(AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a présidé, ce mercredi 9 avril 2025, à la Société d’exploitation des phosphates du Burkina (SEPB), dans le village de Bassem-Poéssin, dans la commune de Koupéla, à la montée des couleurs. C’était lors de la 26e session ordinaire de leur conseil d’administration, en présence des autorités administratives, coutumières et les corps constitués, dans le cadre de la 2e édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

La montée des couleurs au sein de la SEPB, ce mercredi 9 avril 2025, est un symbole fort de l’attachement à la Nation et aux valeurs républicaines.

Selon le Haut-commissaire, Moctar Ilboudo, il a salué la mise en exploitation de notre usine de mélange d’engrais dans la province.

«A travers cette implantation, l’Etat affirme sa présence au sein de l’usine et renforce ainsi sa notoriété», a-t-il dit.

Pour lui, c’est une infrastructure qu’il a vu naître et qui est aujourd’hui en pleine montée en puissance, grâce à la détermination, à l’engagement et aux efforts conjoints de l’ensemble des acteurs.

«Cette usine est un levier déterminant pour la réussite de l’offensive agropastorale voulue par le Président du Faso et son gouvernement, dans le but d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays», a-t-il souligné.

Le Haut-commissaire a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de l’administration à accompagner la SEPB dans l’atteinte de ses objectifs de production et de développement.

Le Président du conseil d’administration de la SEPB, Dieudonné Traoré, a exprimé sa reconnaissance au directeur général pour avoir permis l’érection du mât à temps, rendant possible la tenue de telle cérémonie, symbolique.

« Ce moment est important pour rappeler que chaque Burkinabè, où qu’il se trouve, doit, comme l’a souligné son Excellence dans son message, faire preuve de discipline et d’ordre afin de permettre à la révolution de parvenir aux objectifs fixés. La Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB) s’inscrit pleinement dans cette dynamique», a-t-il fait savoir.

M. Traoré s’est engagé à assurer personnellement la montée régulière des couleurs nationales sur le site de la société, conformément aux valeurs de patriotisme et de citoyenneté prônées par les JEPPC.

