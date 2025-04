BURKINA-GOURMA-JEUNESSE-INSTALLATION

Gourma : Le nouveau directeur régional de la Jeunesse s’engage offrir à la jeunesse de l’Est un avenir radieux

Fada N’Gourma, 10 avril 2025 (AIB)-Le nouveau directeur régional de la Jeunesse et de l’emploi de l’Est,MoussaTassembédo, s’est engagé, le 08 avril 2025 à Fada N’Gourma, de travailler sans relâche pour offrir à la jeunesse de l’Est un avenir radieux, lors de son installation officielle.

Nommé le 12 mars 2025 en conseil des ministres comme directeur régional de la Jeunesse et de l’Est, Moussa Tassembédo, a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire de la région de l’Est, Siaka Ouattara.

Selon le nouveau directeur régional, il a pris ses fonctions dans un contexte où leurs jeunes sont des rêveurs, des bâtisseurs, des créateurs de demain.

Il a fait remarquer, ces jeunes se heurtent à des murs invisibles, à des obstacles qui les empêchent de réaliser leur potentiel.

Aussi, M. Tassembédo a ajouté que les défis liés à l’emploi, à l’accès à la formation, à l’entrepreneuriat sont réels.

Malgré ces multiples défis, Moussa Tassembédo a déclaré qu’il est là pour dire à chacun d’entre eux qu’ils ne peuvent pas et ne doivent pas rester inactifs.

Ainsi, il a pris l’engagement solennel de travailler sans relâche pour offrir à la jeunesse de l’Est un avenir radieux, un avenir où les rêves ne se briseront pas face aux réalités économiques, un avenir où chaque jeune pourra, par son travail, sa créativité et son engagement, trouver sa place dans la société.

Monsieur Moussa Tassembédo remplace à ce poste Ali Issac Diapa qui y a passé près de 06 ans.

Appelé à des nouvelles fonctions, M. Diapa, part avec un sentiment d’avoir servi loyalement cette localité.

Le représentant du personnel de cette direction régionale, Boubacar Ouédraogo, a reconnu les qualités de l’homme.

Pour lui, le directeur sortant a su impulser une dynamique d’efficacité et de performance au sein de leur structure et des collaborateurs.

Il a fait savoir que la réussite d’un tel chalenge nécessitait une abnégation et une écoute ardue et sans faille des collaborateurs et de l’ensemble de la population en général et de la jeunesse de l’Est en particulier.

Sur le magister de M. Diapa , plus de 10 000 jeunes ont bénéficié de formations diverses , de kits pour faciliter leur insertion socioéconomique.

Agence d’information du Burkina

