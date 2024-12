BURKINA-LOROUM-NOEL-AMBIANCE

Loroum : « Maintenant nous avons du poisson au marché », se réjouit une fidèle chrétienne

Titao, (AIB)-Les fidèles chrétiens de la province du Loroum, ont sacrifié au traditionnel partage de repas durant la fête de la Nativité. Contrairement aux années précédentes, cette année les produits de premières nécessités sont disponibles sur le marché.

Une dame de Titao, M.S, reçoit des personnes déplacées internes avec qui elle partage son repas.

Elle a expliqué que c’est difficile de fêter seul et le fait de se retrouver ensemble avec les personnes déplacées, est une bonne chose.

« Nous avons du poisson cette année. Ce qui nous permettra d’améliorer le repas de fête », s’est-elle réjouit de la disponibilité des produits de premières nécessités sur le marché.

« L’année passée à cette même période on ne pouvait pas disposer de produits alimentaires sur le marché à Titao. Mais maintenant on a beaucoup de produits », a-t-elle souligné.

Très tôt dans la matinée, elle s’est rendue au marché pour faire ses provisions.

Sur place, il y avait des légumes et des denrées et d’autres types d’articles dans les boutiques, M.S a pu s’approvisionner en poisson, chose jadis rare à Titao.

Le pasteur de la localité a témoigné de la disponibilité des produits de premières nécessités sur le marché.

« Cette année ça va beaucoup. Il y a une accalmie et les produits sont disponibles. Que Dieu nous donne encore plus la paix, pour qu’on puisse fêter dans la joie», a-t- conclu.

Des femmes déplacées internes (PDI) se sont retrouvées chez M.S pour partager le repas à la sortie de la messe dans une bonne ambiance de fête.

Elles ont esquissé quelques pas de danse pour rendre grâce au Seigneur pour cette relative accalmie et cette joie retrouvée.

Depuis le 7 novembre 2024, l’arrivée de la Brigade d’intervention rapide (BIR) à Titao, a contribué à améliorer la sécurité locale.

La libération progressive de la route nationale Ouahigouya-Titao a permis des ravitaillements de la ville en produits de premières nécessités.

Agence d’information du Burkina

