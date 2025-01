Burkina-Routes-Sensibilisation

Ouagadougou : Les populations invitées à détruire les réalisations faites dans l’emprise de la voie de contournement

Ouagadougou, 9 janv. 2025 (AIB) – L’Office national du contrôle des aménagements et des constructions a invité les responsables des réalisations faites dans l’emprise de la voie de contournement du Grand-Ouaga à les démolir sans délai, a appris l’AIB.

Le document de l’Office national du contrôle des aménagements et des constructions (ONC-AC), daté du 8 janvier 2025, invite les responsables des réalisations faites dans l’emprise de la voie de contournement du Grand-Ouaga à procéder, sans délai, à leur démantèlement.

Le communiqué met également en garde toute personne ayant des velléités d’occupation de cette emprise et annonce la démolition systématique de toute construction identifiée à l’intérieur de cette zone.

La Direction générale (DG) de l’ONC-AC informe la population de la ville de Ouagadougou et des communes du Grand-Ouaga traversées par la voie de contournement de la conduite d’une vaste campagne de contrôle sur toute l’emprise de ladite voie, dont la réalisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du schéma directeur d’aménagement du Grand-Ouaga.

« La conduite de cette campagne de contrôle est motivée par le constat fait par les services techniques de l’ONC-AC que, malgré les sensibilisations régulières, des individus entreprennent des réalisations dans l’emprise des 100 m de la voie, emprise qui a, du reste, fait l’objet de matérialisation à travers la pose de balises par les services compétents », indique le communiqué.

La note poursuit que la DG de l’ONC-AC compte sur le sens élevé de la population, tout en interpellant les acteurs de la chaîne de construction et d’aménagement au respect strict des emprises et des servitudes des voies définies dans les documents de planification urbaine et réalisées par les pouvoirs publics, afin d’éviter tout désagrément.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA