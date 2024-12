BURKINA-KOURWEOGO-DeAGRICULTURE-JOURNEES

Kourweogo/Journées des producteurs :Une association récompense une cinquantaine de producteurs

Boussé, (AIB)- L’Association tind yalgré (ATY), a récompensé, le 30 novembre 2024 à Boussé, une cinquantaine d’acteurs dans les domaines agro sylvo pastoral, lors de la 18e édition des journées des producteurs du Kourwéogo. C’était sous la présidence du haut-commissaire de la province du Kourweogo, Siaka Barro.

Une cinquantaine d’acteurs dans les domaines agro sylvo pastoral ont été récompensés, le samedi 30 novembre 2024 à Boussé, par l’Association tind yalgré (ATY), sous le thème « Développement agrosylvopastoral dans un contexte de défi sécuritaire, quelles stratégies endogènes pour une production durable ».

Sous le parrainage du PDG de la Société Wendwaoga Nabonswendé, Moustapha Souili et du tradipraticien, Rasmané Ouédraogo, les acteurs agricoles ont présenté leurs productions de la saison humide.

L’activité a été financée par l’ONG « solidar suisse ».

Les journées des producteurs du Kourwéogo tenues pendant 72 heures, ont été marquées par des communications sur le thème, des expositions-vente de bétails, de céréales, de légumes et produits forestiers non ligneux crus ou transformés et de prestations d’artistes.

Les lauréats ont reçu du matériel agricole et des enveloppes financières.

Selon le président de l’association Tind yalgré (ATY), Mahamadi G. Sawadogo, l’organisation des journées vise à donner une visibilité aux activités agricoles, évaluer les performances des paysans dans l’application des techniques de production, des méthodes de conservation des sols conseillés et de créer des opportunités d’affaires.

Il s’est dit satisfait du rendement agricole des groupements qui forment son association.

«Certains ont même triplé leurs récoltes grâce à la bonne pluviométrie et aux appuis techniques des partenaires», a affirmé M. Sawadogo.

Le haut-commissaire de la province du Kourweogo, Siaka Barro, a indiqué que le choix du thème est en phase avec le contexte national marqué par la question sécuritaire et la volonté affichée des plus haute autorités du pays à parvenir à la souveraineté alimentaire.

« L’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 en est un exemple», a-t-il soutenu.

M. Barro a félicité les acteurs de l’association et ses partenaires et a souhaité que les échanges autour du thème puissent aboutir à l’identification des défis spécifiques au développement du secteur agricole de la province, également les stratégies endogènes à même de les réduire.

Au nom des parrains, Moustapha Souili, a fait don de moto pompes à cinq groupements féminins de la localité.

«Ce geste traduit mon soutien à la vision de l’association qui œuvre à l’amélioration de la rentabilité des exploitations tant agricole, maraichère que la production animal.

Pour lui, l’engagement des autorités en faveur du monde rural à travers les aménagements hydro agricole, l’équipement et le soutien des producteurs en intrants et en machines agricoles doivent être mis à profit par la jeunesse pour rentabiliser la terre et de se réaliser au plan économique sur place, sans avoir besoin de courir les dangers de l’aventure.

La cérémonie a pris fin dans la soirée par de jeux de sociétés et rendez-vous est donc prid pour 2025.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo