Burkina-SIDA-Lutte-Dépistage-Campagne

Burkina : Campagne de dépistage VIH-Hépatite B dans tous les hôpitaux en décembre, (SP/CNLS-IST)

Ouagadougou, 3 déc. 2024 (AIB)-Une campagne de dépistage du VIH et de l’hépatite B, couplée à la réalisation de la charge virale, sera organisée dans les services de pédiatrie de tous les hôpitaux du Burkina, durant le mois de décembre, a annoncé mardi le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST).

« La Journée mondiale de lutte contre le sida, (prévue le 5 décembre), sera marquée par des activités de sensibilisation et de dépistage du VIH/Sida dans toutes les régions du Burkina Faso, sous la coordination des antennes régionales du SP/CNLS-IST », a affirmé le secrétaire permanent du conseil, Dr Seydou Ouattara, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi après-midi à Ouagadougou.

Dr Ouattara a précisé qu’une campagne de dépistage du VIH et de l’hépatite B, couplée à la réalisation de la charge virale, sera organisée dans les services de pédiatrie de tous les hôpitaux du pays.

Il a également annoncé des activités d’information et de communication à travers les médias. Par ailleurs, chaque région tiendra une cérémonie régionale sous l’égide des gouverneurs et des présidents des comités régionaux de lutte contre le sida (CRLS).

La cérémonie officielle, prévue pour le jeudi 5 décembre à 14 h, sera placée sous le Haut patronage du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l’État et président du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST).

Cette cérémonie sera l’occasion de reconnaître le mérite des acteurs engagés dans la lutte contre le VIH/sida à travers des distinctions honorifiques. Des personnes vivant avec le VIH prendront également la parole pour sensibiliser et témoigner des défis auxquels elles font face au quotidien.

Selon Dr Ouattara, les structures sanitaires performantes dans la mise en œuvre de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et dans la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) seront également récompensées.

Pour l’édition 2024, le thème national retenu est : « Ensemble pour des services VIH inclusifs ». Ce thème, a expliqué le secrétaire permanent, a été contextualisé pour mettre en lumière l’importance de la disponibilité et de l’accès équitable à des services essentiels de qualité dans un environnement garantissant et promouvant les droits de tous.

En fin 2023, la situation épidémiologique du VIH au Burkina Faso affichait une prévalence de 0,6 %, avec une répartition de 0,7 % chez les femmes et 0,4 % chez les hommes. Le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH s’élevait à 95 000, dont 55 000 femmes, 31 000 hommes et 9 500 enfants de moins de 14 ans.

Le secrétaire permanent a également révélé que 1 900 nouvelles infections au VIH avaient été enregistrées chez les adultes et les enfants, tandis que les décès liés au VIH étaient estimés à 2 600. En outre, le nombre d’orphelins dus au VIH s’élevait à 86 000.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata