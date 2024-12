Burkina-Balé-Bilan-Police-Provinciale

Balé/Police nationale : 2 millions de personnes contrôlées, 300 mineurs interceptés, 713 personnes interpellées, 25 millions de francs CFA reversés au trésor public

Boromo, 3 déc. 2024 (AIB) – La direction provinciale de la police nationale de Boromo a accueilli le dernier acte de la célébration tournante de montée des couleurs dans les services le lundi 2 décembre 2024. La cérémonie a été l’occasion pour les responsables de la police de dresser le bilan des activités menées en 2024.

Les corps constitués de la province des Balé ont sacrifié à la traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales dans les services.

Pour le dernier acte de l’année 2024, c’est le commissariat central de police de Boromo qui a accueilli l’évènement. Une occasion mise à profit par le premier responsable provincial de la police nationale, le principal Henri Joël Sanou, pour dresser le bilan des activités menées au cours de l’année 2024.

Ainsi, selon M. Sanou, au cours de leur mission régalienne les agents de police ont pu contrôler 2 millions de personnes au lors des patrouilles et contrôles fixes, 713 personnes interpellées pour des vérifications d’identité ou des infraction diverses avec 250 procédures transmises au parquet.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des enfants, 300 mineurs ont été interceptés en situation de mobilité et plus de 25 millions de francs CFA d’amendes de simple police collectées et reversées au trésor public.

Les services administratifs ont été également très actifs avec 12 mille documents de natures diverses légalisés au profit des usagers et 22 mille cartes nationales d’identités produit par le service de l’ONI.

De l’avis du commissaire central du commissariat de police de Boromo, Ludovic Domboué, ses services ont été également actifs sur le front de la lutte contre le terrorisme.

Le commissaire Domboué a salué la franche collaboration avec les autres services et les populations locales qui a permis d’engranger ces résultats.

Le haut de la province des Balé, Ibrahim Boly, a félicité la direction province de la police nationale pour tous les résultats acquis. L’autorité a traduit son admiration aux agents pour le sacrifice au quotidien et leur patriotisme dans la lutte pour la défense et la sécurisation du territoire.

Il a aussi renouvelé ses encouragements à toutes les forces de défense et de sécurité de la province.

Rappelant le sens de la montée des couleurs, le haut-commissaire a affirmé que les couleurs nationales « sont le sens de notre unité, notre solidarité, notre fierté et la mémoire de toutes les luttes des devanciers qui ont servi la nation dans l’intégrité ».

Agence d’Information du Burkina

