BURKINA-KOURITTENGA-CITOYENNETE-PROMOTION

Kourittenga/Promotion de la citoyenneté : Les structures publiques et privées invitées à avoir des mâts au service

Koupéla, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a invité, dans la matinée du mardi 05 novembre 2024 dans l’enceinte de la chambre de commerce de Koupèla, à la montée solennelle des couleurs nationales, que les structures publiques qui n’ont pas encore de mât, à le faire dans les meilleurs délais. Dans le cadre de la promotion de la citoyenneté et du respect des symboles de l’Etat, une montée des couleurs nationales a été instituée chaque mois par le gouvernement burkinabè.

Pour le compte du mois de novembre, la traditionnelle montée du drapeau national a eu lieu le mardi 05 novembre 2024 à Koupéla. « Le drapeau nous inspire et nous uni. Je voudrais donc à ce niveau inviter toutes les structures publiques qui n’ont pas encore de mât à les faire dans les meilleurs délais parce qu’il n’y a pas de raison que le drapeau ne soit pas monté dans vos enceintes », a exhorté le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.Il a également encouragé les structures privées présentes au Kourittenga à se procurer du drapeau si elles n’en disposent pas. Le vice-président de la chambre de commerce du Centre-Est, Mady Sana, a témoigné sa considération à l’endroit de la structure.« Nous sommes vraiment contents et touchés par cet acte citoyen de l’autorité administrative de notre province. Nous ne pouvons que dire merci au haut-commissaire et à l’ensemble des corps constitués qui ont marqué leur présence ici », s’est réjoui M. Sana, qui a rappelé la valeur des couleurs nationales.« Il y a le drapeau qui flotte en permanence sur certaines institutions de la République comme la présidence du Faso, la primature, l’assemblée législative ou la grande Chancellerie, il y a le drapeau que nous montons suivant nos heures et nos jours de service.

Ce drapeau caractérise l’omniprésence et la présence de l’Etat », a indiqué le haut-commissaire, Moctar Ilboudo. Pour lui, il doit être monté sur toute l’étendue du territoire aussi bien dans les administrations publiques que dans les structures privées. Selon M. Ilboudo, le drapeau un symbole qui unit l’ensemble des Burkinabè et rappelle à tout citoyen le rôle qu’il a à jouer pour faire du Burkina un pays où il fait bon vivre.

Il a félicité et remercié les responsables de la chambre de commerce et l’ensemble des corps constitués pour les multiples efforts engrangés afin de rehausser l’éclat de la province, avant de passer le témoin à la direction en charge de l’Action sociale qui va abriter la cérémonie le mois prochain. En marge de la cérémonie, le comité provincial de la veille citoyenne du Kourittenga, a présenté un drone civil qu’il a acquis grâce à la contribution des filles et fils de la province à l’autorité provinciale et aux Forces de défense et de sécurité (FDS). L’appareil a été remis au gouverneur de la région du Centre-Est qui le transmettra à qui de droit pour usage.Agence d’information du Burkina

AWS/hb/bz