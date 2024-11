Burkina-Ganzourgou-Infrastructures-Educatives

Ganzourgou : De nouvelles infrastructures éducatives inaugurées à Kabouda

Zorgho, (AIB)- Le samedi 26 octobre 2024, Kabouda, village de la commune de Méguet a vibré au rythme d’une cérémonie marquant l’inauguration d’une bibliothèque, d’un bâtiment administratif et de trois salles de classe au profit du Collège d’enseignement général (CEG) de la localité. Parrainée par Eugène Zagré, cette journée symbolique a réuni plusieurs figures de la province, dont le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, ainsi que des autorités locales et les représentants de divers partenaires associatifs.

Ces nouvelles réalisations ont vu le jour grâce aux efforts conjugués de Pierre Tapsoba et de Eugène Zagré, natifs de Kabouda, ainsi que de l’association pour la Promotion de la lecture et de la culture pour le développement (PROLEC-DEV), soutenue financièrement par le Groupe de recherche et d’action pour le développement économique de KABOUDA (GRADeK) et le jumelage Harnes-Kabouda. La bibliothèque, entièrement équipée, constitue un pas de plus vers la promotion de la lecture et de l’éducation dans cette zone rurale.

Le représentant du chef de Kabouda a remercié les filles et fils de Kabouda, ainsi que les partenaires, pour leur mobilisation. Il a appelé à l’unité pour le développement de la localité.

De son côté, le directeur du CEG de Kabouda, Emmanuel Congo, a rappelé l’histoire de l’établissement, créé en 2014 dans des conditions modestes et a partagé les résultats encourageants obtenus au BEPC au fil des ans. Aujourd’hui, avec un effectif de 247 élèves, dont 170 filles, le CEG continue de croître malgré les défis. M. Congo a profité de l’occasion pour exprimer des doléances, notamment l’installation d’une adduction d’eau, des toilettes pour le personnel, et la réfection du premier bâtiment délabré.

La présidente de PROLEC-DEV, Flore Alice Yaméogo/Tapsoba, a rappelé les objectifs de l’association : promouvoir la lecture auprès de toutes les catégories sociales, encourager une utilisation responsable des technologies, et favoriser le développement par les métiers de la documentation.

A l’en croire, après sa création en 2020, PROLEC-DEV a entrepris des actions concrètes dont l’aménagement d’une bibliothèque au lycée de Ziou en 2021, incluant la fourniture de livres et la formation d’un gestionnaire local. Ce projet pionnier illustre l’engagement de l’association pour un meilleur accès à la lecture en milieu rural.

PROLEC-DEV, qui a investi près de 15 millions de FCFA dans la bibliothèque de Kabouda, entend faire de cette infrastructure un lieu où la « nourriture qu’est la lecture ne s’épuise jamais ».

Mme Yaméogo a alors sollicité auprès des autorités locales, la mise à disposition d’un agent pour gérer la bibliothèque, PROLEC-DEV s’engageant à assurer sa formation.

Le président de GRADeK, Sambo Lazare Kaboré, a encouragé les élèves à faire bon usage de la bibliothèque. « La lecture est la clé du succès », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette initiative pour l’avenir des jeunes de Kabouda.

La représentante des élèves, Fatimata Kaboré, a exprimé la reconnaissance des bénéficiaires et s’est engagée au nom de ses camarades à entretenir ces nouvelles infrastructures pour qu’elles servent aux générations futures.

Le directeur provincial en charge des enseignements secondaires du Ganzourgou, Salifou Séré, a salué les nouvelles infrastructures, soulignant qu’elles contribueront à améliorer les conditions d’apprentissage. Cependant, il a soulevé le problème de l’abandon scolaire des garçons au profit des sites d’orpaillage, appelant à une sensibilisation accrue pour maintenir les garçons à l’école.

Le parrain de la cérémonie, Eugène Zagré, a exprimé son souhait de voir ces actions philanthropiques se multiplier. Il a plaidé pour l’érection du CEG en lycée afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études sans longs déplacements. Il a réitéré son engagement et celui de ses compatriotes pour accompagner l’État dans le développement de nouvelles infrastructures scolaires.

Enfin, la haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a joint sa voix à celle de la présidente de la délégation spéciale communale de Méguet, Céline Yvette Bazemo pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces joyaux. Mme Sorgho a rappelé que « l’éducation est la clé du développement ». Elle a invité les élèves à renouer avec la lecture tout en soulignant l’importance de savoir faire un bon usage des ressources de l’internet et des réseaux sociaux.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata