Burkina: 250 participants attendus à un colloque international sur les défis des mutations sociétales sur les médias

Ouagadougou, 5 nov. 2024 (AIB) – Le Laboratoire Médias et Communications Organisationnelles (LAMCO) de l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou a annoncé mardi qu’il organisera un colloque international, du 14 au 16 novembre 2024, au cours duquel 250 participants débattront autour du thème « La pratique de l’information et de la communication dans une société en mutations».

250 enseignants-chercheurs, doctorants, journalistes et communicants, venus de 7 pays, réfléchiront du 14 au 16 novembre 2024 au bâtiment PSUT de l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, sur les influences des évolutions sociétales sur les métiers de l’information et de la communication.

L’enseignant-chercheur, qui s’exprimait mardi 5 novembre 2024 au cours d’une conférence de presse, a ajouté que les mentalités ont changé et que le Burkina Faso d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier.

« Les moyens de production de l’information et de la communication ont changé. Aujourd’hui, il y a Internet et l’intelligence artificielle dont on ne peut se passer dans la production de l’information », a déclaré le premier responsable de LAMCO, Dr Firmin Gouba.

« Depuis l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les rapports entre le citoyen et l’État ont aussi évolué. Le citoyen est à la fois producteur et diffuseur de l’information », a-t-il précisé.

« Dans un contexte de crise, par exemple, le journaliste doit-il rester attaché à l’éthique et à la déontologie de son métier ou bien accompagner purement et simplement une dynamique ? », s’interroge Dr Gouba.

Selon l’enseignant-chercheur, face à ces différentes mutations sociétales, des communications en présentiel et en ligne seront menées pour adapter le métier de journaliste et de communicant aux exigences du moment, afin de permettre aux acteurs d’assurer leur développement.

Ce forum de trois jours sera marqué par des débats scientifiques autour de quatre thématiques, dont les défis de la gouvernance des entreprises et organisations face aux réseaux sociaux, et la pratique du journalisme et de la communication dans un contexte de crise.

Le colloque sera ouvert par une conférence animée par le professeur Serge Théophile Balima. Une sortie touristique est également prévue pour permettre aux participants étrangers de découvrir des aspects de la culture burkinabè, a indiqué le responsable de LAMCO.

À l’issue du colloque, les meilleures communications seront éditées et mises à la disposition de la communauté universitaire, des décideurs et de toute personne intéressée par les résultats de la recherche, a conclu Dr Firmin Gouba.

