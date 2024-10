Journées d’engagement patriotique : le Centre-Ouest fait œuvre utile

Koudougou, (AIB)- Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne(JNEPPC), la direction régionale en charge des droits humains a organisé une journée de salubrité et une opération de don de sang, le jeudi 10 octobre 2024, dans l’enceinte de l’Université Norbert Zongo de Koudougou.

Les responsables et agents des services déconcentrés de l’État, des structures associatives et des étudiants se sont mobilisés pour consacrer la matinée du 10 octobre 2024 au don de sang et au nettoyage de la cour de l’université Norbert Zongo.

Pour le directeur régional en charge des droits humains, Léon Yaknaba, chef de file de l’organisation de ces activités à Koudougou, l’heure est au retroussement des manches pour bâtir par nous-mêmes la nation burkinabè.

Dans cette dynamique, aucun citoyen burkinabè à quelque niveau que ce soit, ne doit rester en marge, a-t-il ajouté.

Et le secrétaire général de la région, Soumèssègh Séverin Somé, de renchérir que ces actions concrètes de développement ne doivent laisser personne indifférente. Aussi, a-t-il remercié les participants à cette activité pour leur engagement à accompagner les efforts du gouvernement.

Ainsi donc, pendant que les uns faisaient la queue pour donner de leur sang, les autres s’ attelaient à rendre l’enceinte du temple du savoir salubre.

Outre ces activités, des conférences publiques sur le patriotisme et la citoyenneté se sont tenues sur d’autres sites dont l’ Ecole nationale de santé publique de Koudougou et le CEG de Tita dans le Sanguié, à l’occasion des JNEPPC prévues du 2 au 16 octobre.

Agence d’information du Burkina

PB/yos/ata