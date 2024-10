Hadj 2025: Un quota de 8143 pèlerins réservé aux musulmans burkinabè

« Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité informe la population, et plus particulièrement la communauté islamique du Burkina Faso, que le quota des pèlerins de l’édition 2025 du Hadj accordé au Burkina Faso est de huit mille cent quarante-trois (8 143) pèlerins.

Le Ministre invite les fidèles musulmans désireux d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam à s’inscrire auprès des agences de voyages et de tourisme agréées pour l’organisation du pèlerinage à La Mecque pour éviter tout désagrément.

Le Ministre en appelle par ailleurs, à la responsabilité de chaque acteur pour une édition 2025 du Hadj couronnée de succès. »

Ministre de l’Administration territoriale

Émile Zerbo

Ouagadougou 18 octobre 2024.

#AIB