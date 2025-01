BURKINA-GOURMA-AGRICULTURE-SECURITE-PROJET-LANCEMENT

Sécurité alimentaire : Un projet lancé pour renforcer la résilience de 150 ménages vulnérables

Fada N’Gourma, (AIB)-Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a lancé, le mardi 28 janvier 2025 dans la cité de Yendabili, l’atelier technique du projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et d’accroissement des revenus, au profit de 150 ménages vulnérables dans les communes de Fada N’Gourma, Tibga et Piéla.

Au regard du contexte actuel marqué par l’insécurité qui a occasionné des déplacements massifs des populations et des besoins exprimés par les bénéficiaires dans les communes de Bilanga et de Piéla dans la Gnagna, le partenaire en collaboration avec OCADES SED de Fada, a décidé d’apporter un nouveau financement pour la 2e phase du projet.

Le lancement de l’activité a eu lieu le mardi 28 janvier 2025 à Fada N’Gourma.

Selon le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, la 2e phase sera mis en œuvre dans les provinces du Gourma et de la Gnagna, avec pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des revenus de 150 ménages vulnérables ciblés dans la zone d’intervention du projet.

Il a ajouté que les bénéficiaires indirects sont les habitants de 15 villages cibles du projet dont le nombre est estimé à 75 015 individus y compris les prestataires.

Pour le secrétaire exécutif de l’OCADES SED de Fada, l’abbé Landry Yaogo, a indiqué le projet intervient dans la restauration/fertilisation des sols et la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles.

Il a également cité le domaine d’accroître le niveau de revenus des ménages vulnérables par la recapitalisation de la volaille de race locale et la promotion par de la méthodologie Communauté d’épargne et crédit interne (CECI/SILC) avec les femmes de la zone d’intervention.

Le vicaire général, l’abbé Théophane Tindano, a s’est réjoui du fait que le diocèse de Fada N’Gourma accueille le projet qui incarne les valeurs fondamentales de leur foi chrétienne et leur enseigne à aimer leur prochain et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin pour exprimer leur générosité.

« C’est une immense joie pour la commune de Piéla d’accueillir ce projet. C’est un ouf de soulagement au regard des Personnes déplacées internes (PDI) que Piéla a accueillies à cause de l’hydre terroriste », s’est exprimé la 2e vice-présidente de la délégation spéciale de Piéla, Bahanla Damolga/Lankoandé.

Elle a relevé que le projet va soulager les PDI sur le plan alimentaire et sur celui de l’accroissement des revenus.

« C’est un grand soulagement pour les femmes PDI car beaucoup de ces femmes sont devenues des cheffes de ménages parce que leurs époux les ont fuies à cause l’insécurité », a-t-elle dit.

Pour le président de la délégation spéciale de Tibga, Toumané Sankaré, ce projet aura un impact sur ses populations.

Il a affirmé qu’il va permettre à ses populations d’améliorer leurs productions agricoles et de s’auto prendre en charge.

Ce projet est financé par MISEREOR/Allemagne et va coûter plus de 220 millions de F CFA pour une durée de 03 ans dont 01 pour le suivi, la consolidation de ses acquis et la préparation pour une autre phase.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo