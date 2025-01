Gaoua : La délégation spéciale communale a tenu sa première session extraordinaire de 2025

Gaoua, (AIB)-La délégation spéciale de la commune urbaine de Gaoua, sous la présidence de Siaka Ouattara, a tenu ce samedi 18 janvier 2025 sa toute première session extraordinaire de l’année.

C’est dans la salle de réunion du Centre d’Écoute et de Dialogue des Jeunes que les membres de la délégation spéciale de Gaoua ont réfléchi sur les points inscrits à l’ordre du jour de la rencontre.

Il s’est agi essentiellement de la lecture, de l’amendement et de l’adoption du procès-verbal de la quatrième session ordinaire publique de l’année 2024, tenue les 11 et 12 novembre 2024, de l’examen et de l’adoption du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+) de Gaoua, ainsi que de l’examen et de l’adoption du projet de délibération portant adoption du PDIC/REDD+.

Selon le président de la délégation spéciale, Siaka Ouattara, la commune a été sélectionnée dans la deuxième vague des trente (30) communes devant bénéficier du Projet de Gestion Durable des Paysages Communaux pour la REDD+.

Dans sa mise en œuvre, la commune a bénéficié d’un appui technique et financier pour l’élaboration du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+, qui s’est voulu participatif et inclusif. Ce projet va coûter au total 300 millions de francs CFA, avec un budget additionnel de 100 millions.

C’est à l’unanimité des 18 membres statutaires que les différentes délibérations ont été adoptées.

